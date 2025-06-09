Политолог Руслан Бортник объяснил, что как минимум до осени 2025 года переговоры и война будут идти так же, как сейчас, а США не видят, как закончить войну, пока стороны не истощены, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Трамп начал проводить очень интересные и болезненные сравнения. Начал сравнивать российско-украинскую войну с дракой двух детей, таким образом фактически и нормализируя ситуацию, и выравнивая позицию Украины и россии в данной ситуации», - подчеркивает Руслан Бортник.

То есть, объясняет эксперт, по мнению Трампа, если дети останавливать драку не хотят, а разнять их не получается, то лучше дать им возможность продолжить драться до того момента, когда они не будут готовы остановиться. Такая риторика Трампа, рассуждает он, выглядит как нормализация ситуации и как согласие на продолжение войны.

До этого момента, рассказывает эксперт, США действительно удерживали россию в ситуации стратегической неопределенности, создавая пространство и для давления, и для диалога, это классическая серая зона и управление кризисом, когда шаги намеренно не финализируются, чтобы сохранить гибкость. Тем не менее, констатирует он, очевидно, украинская операция «Паутина» это все поменяла.

«Наиболее вероятным сценарием пока что в краткосрочных перспективах войны в Украине остается инерционный. Переговорный процесс и военные действия будут шагать нога в ногу без перерывов, но и без окончательного результата. Такая динамика, к сожалению, может сохраняться как минимум до осени 2025 года, когда нынешние тактические тренды на поле боя и в политике могут трансформироваться в стратегическое преимущество, ведущее за собой формирование директивных моделей переговоров. Переговоры при этом могут вестись в разных форматах, а стороны будут продолжать наращивать давление, используя военные успехи и международные контакты как элемент торга», - заключает Руслан Бортник.

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