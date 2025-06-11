Политолог Руслан Бортник объяснил, что если Украина начнет покупать у США оружие, многие в Европе захотят таких же условий, а наши финансовые возможности этого не позволяют, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, сейчас у нас очень тонкая грань, потому что, новые пакеты помощи от США не поступают, они в Конгрессе даже не рассматриваются, и перспектив для этого нет. А тем временем, констатирует он, доезжает последняя помощь от Байдена, и основная ее часть закончится в начале июля, некоторые вещь рассчитаны до 2027 года, но это мелочи.

«С другой стороны, США отказываются даже предоставлять это в виде кредита, на что и был расчет. А с третьей стороны, Украина не решается пока начать прямую закупку, потому что, как только Украина купит первый патрон за первый доллар, все последующие поставки от любой американской администрации будут только за доллар», - подчеркивает Руслан Бортник.

А мы прекрасно понимаем, констатирует эксперт, что украинские финансовые возможности сейчас в год в целом – это около 40 млрд долларов, 50 млрд максимум, и этих денег едва хватает на финансирование армии.

«Поэтому ситуация сегодня находится в хрупком балансе. Америка готова продавать, но как только Украина начнет закупать в Америке оружие, возникнет политический кризис для наших европейских союзников, где оппозиция или отдельные страны внутри Европейского Союза начнут требовать тоже только продавать Украине вооружение. В кредит или бесплатно США не готовы поставлять вооружение. США лучше передадут его на Ближний Восток, в Израиль, откуда заплатят деньги за эти вооружения. США лучше продадут их другим своим союзникам, которые заплатят за это живыми деньгами», - заключает Руслан Бортник.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что сколько проживет путин, столько и будет продолжаться российско-украинская война.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал, как Запад собирается давить на россию: «Исчезла история с санкциями».