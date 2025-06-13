Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что у администрации Трампа нет четкой стратегии и видения окончания российско-украинской войны, и это уже понятно, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Я говорил о внешнеполитической стратегии США под руководством Трампа и о том, чего можно ожидать. И вот четко прослеживается ситуация, при которой у 47-го президента США был план о том, что нужно быстро начать определенные действия, направленные на переговорный процесс, чтобы завершить войну», - отмечает Александр Мусиенко.

И в рамках этой стратегии Трамп, констатирует он, использовал рычаги влияния и элементы давления на Украину, приостанавливая оказание помощи, разведданных и т.д., и именно в рамках этой стратегии произошла ссора в Белом доме во время визита Зеленского. Однако, добавляет эксперт, Украина пошла на конструктивный диалог, а Трамп давление на россия не оказывал, только имитацию давления без реальных действий, поскольку рассчитывал, что телефонные разговоры с путиным сработают.

«А что дальше? А дальше стратегии нет. Давайте ждать, думать, что делать. Украина предлагает реальные шаги – так возьмите за основу, мы даем определенные решения. Почему не говорить об этом? Нет, давайте будем ждать, возможно, чего-нибудь другого. Чего? Непонятно. Потому что без того, чтобы нажать на россию, и без того, чтобы дать Украине провести глобальную «Паутину», или операцию «Анаконда», или «Паутина 2.0», «Паутина 3.0», или любую другую, которая позволит задушить фактически и разрушить российскую империю, как по-другому это решить? Ответа нет» – объясняет Александр Мусиенко.

Вместо этого, констатирует эксперт, Трамп до сих пор продолжает давать путину время и колеблется с принятием решения. Как он рассказывает, недавно в одном интервью президент США заявил, что, возможно, путину безразлично, сколько он солдат теряет в Украине, но увидим, что будет дальше. То есть, подчеркивает эксперт, это сейчас и есть план Трампа – наблюдать, что будет дальше.

Как сообщала Politeka, Бортник рассказал, начнут ли США продавать Украине оружие.

Также Politeka писала о том, что Лещинский рассказал, какие трудности сейчас испытывает отрасль строительства.





