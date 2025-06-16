Об этом он рассказал в своем блоге.

«Эта война, безусловно, будет иметь более широкие последствия. Во-первых, конечно, она отвлекает ресурсы США и Запада и фокус глобального внимания от Украины. Вы понимаете, почему США приняли решение еще месяц назад часть специальных ракет для сбивания дронов, которые предназначались Украине, перебросить на Ближний Восток?», - отмечает Руслан Бортник.

Скорее всего, констатирует он, США усилят военно-техническую помощь и помощь в сфере разведки именно Израилю в этот момент, а с учетом серьезного дефицита государственного бюджета США и ограниченных ресурсов, это, безусловно, негативно скажется на Украине. Но вообще, подчеркивает эксперт, втягивание США в ирано-израильскую войну на фоне обещаний Трампа быстро завершить все войны выглядит как политическое поражение.

«На этом фоне выглядит так, что ключевые вопросы по Украине отложены до осени. Любые решения по Украине отложены до осени. Несмотря на то, что стороны сохраняют риторику, дальше декларируют свои позиции, в ближайшие месяцы какого-либо решения не будет. Более того, это лето как бы выделено для того, что Трамп называл дракой между детьми в парке. Для того, чтобы стороны еще раз сопоставили свои военные возможности, посмотрели на полученный результат и вышли к осени с пониманием того, какие дальше будут перспективы в войне. И это понимание должно, наверное, подтолкнуть стороны к переговорам и к заключению какого-то соглашения», - объясняет Руслан Бортник.

Поэтому, констатирует он, следующий раунд переговоров в Стамбуле не назначен, и каких-либо компромиссов после обмена меморандумами не произошло. Да, отмечает эксперт, происходят обмены пленными, произошел первый обмен телами, это очень важно для родных и близких, но в политической части никаких подвижек дальше нет.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что у администрации Трампа нет четкой стратегии и видения окончания российско-украинской войны.

Также Politeka писала о том, что Стариков оценил, начнется ли большая война россии против Запада.