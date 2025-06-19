Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, что россия переводит свои производственные мощности в КНДР, уже есть информация, что Ким Чен Ын строит новый крупный завод, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Это самый большой завод в КНДР для производства оружия. Вероятно, это именно для россии. То есть Ким Чен Ын готов стать большой тыловой фабрикой для путина. Вероятно, об этом договаривался Шойгу, который недавно посещал Кима. Шойгу хотел получить пехотинцев с оружием в руках, но Ким ему дает саперов и строителей, которые должны помогать в восстановлении Курской области. То есть Ким не хочет отправлять военных в мясорубку, но готов помочь с заводами», – отмечает Александр Мусиенко.

Как сообщает издание NK News, рассказывает эксперт, Ким Чен Ын во время своего визита в провинцию Чаган осмотрел проект одного из крупнейших военных заводов страны, площадь которого может превысить 5-10 гектаров, что вдвое больше имеющихся производств. Согласно спутниковым снимкам, отмечает он, на этой территории еще с мая начались демонтажные работы.

Сам же Ким Чен Ын заявил, рассказывает эксперт, что новый комплекс станет основой для создания передового машиностроительного оборудования, способного обеспечить скачок в развитии оборонной промышленности КНДР, а производство будет ориентироваться на интеллектуальные, быстрые и точные станки. Интересно, размышляет он, где Пхеньян их возьмет, но очевидно, что здесь поможет Пекин.

«То есть видим, что Северная Корея пытается для себя вытеснить максимум, а путин в такой ситуации, что ему некуда деваться, он сейчас будет просить о помощи и у Ким Чен Ына. Но Украина тоже ищет варианты и тоже сотрудничает с партнерами, чтобы на территории стран НАТО производилось оружие и для нас, и совместно с нашими производителями. И такие успешные примеры уже есть и будут. Здесь нужно понимать, что работа соответствующая проводится», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Себастьянович заявил, что враг почти на границе с Днепропетровщиной, а армии до сих пор не хватает финансирования.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, может ли позиция Трампа относительно рф привести к импичменту.





