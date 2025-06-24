Военный эксперт Олег Стариков заявил, что после начала российско-украинской войны и ударов США по Ирану все уже дошло до той точки, когда надо зафиксировать новый мировой порядок, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Первый вывод, который я делаю, – архитектура безопасности, построенная по результатам Второй мировой войны и закрепленная Хельсинкским заключительным актом 1975 года, испарилась 22 июня. Следующий вывод – в геополитике должно все успокоится, вот эта энтропия, второй закон термодинамики», - утверждает Олег Стариков.

То есть, объясняет он, сначала все разлетается, потом большой взрыв, а после – синтез, и хаос превратился в галактики, всю Вселенную. Естественно, констатирует эксперт, для мира 13,8 млрд лет – это ерунда, но для человечества все это произойдет быстро, в геометрической прогрессии. Если же нет, отмечает он, то риски того, что Трампу будет грозить импичмент, возрастут, поскольку США атаковали Иран без согласия Конгресса.

«Ситуация сейчас меняется и должен быть проведен какой-то конгресс. Будут или Хельсинки 2.0, или Стамбул 2.0, или Киев 2.0, или что-то еще 2.0, какая-то международная конференция, которая зафиксирует новый мир. Какой он будет, не знаю. Я не знаю, какой это будет мир», - констатирует Олег Стариков.

По мнению эксперта, все необходимое для этого уже случилось: российско-украинская война на европейском театре, вспыхнул Ближний Восток, остался Азиатско-Тихоокеанский регион – возможно. Но вряд ли, рассуждает он, Китай пойдет войной на Тайвань, вероятность низкая, потому что китайцы никогда не воевали и не побеждали, за исключением Второй мировой войны с помощью США.

Как сообщала Politeka, Мусиенко оценил, возможен ли раскол стран оси зла из-за событий на Ближнем Востоке.

Также Politeka писала о том, что Бортник рассказал, сколько продлится российско-украинская война: «Уже выставляется новый дедлайн».