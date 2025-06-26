Политолог-международник Максим Яли оценил, станет ли перемирие на Ближнем Востоке стартом для последующих побед Трампа, в частности, в российско-украинской войне, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Понятно, что Израиль не добился всех поставленных целей. Израиль хотел, чтобы США продолжали участвовать в войне против Ирана на его стороне. Соответственно, Трампу необходимо было приложить серьезные усилия, чтобы давить прежде всего на Израиль», - констатирует Максим Яли.

Однако, отмечает он, Израиль достаточно зависим в военной компоненте от США, и самостоятельно он не мог достичь поставленных целей – уничтожение ядерной программы Ирана и свержение режима аятоллы. Поэтому, констатирует эксперт, в Израиле поняли, что это невозможно, поэтому они согласились на прекращение огня.

Хотя, отмечает он, некоторое время война на Ближнем Востоке довольно сильно напоминала российско-украинскую с непрочными перемириями путина, которые нарушала россия, поэтому Украина отвечала, но в целом количество обстрелов уменьшалось. По мнению эксперта, ситуация между Израилем и Ираном в определенной степени была схожа, но сейчас все же стабилизируется и закончится полным прекращением огня.

«Тем более, что им это сделать намного легче, чем Украине и россии, потому что у них нет действий на земле, война происходит только в воздухе, что очень легко отслеживать и, соответственно, очень легко понять, кто нарушил это перемирие. И учитывая то, что у Соединенных Штатов есть значительные рычаги влияния прежде всего на Израиль, который и инициировал начало войны, я считаю, удастся достичь полного прекращения огня и начала, возможно, подготовки к предстоящим победам», - заключает Максим Яли.

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