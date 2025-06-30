Политолог Виталий Кулик заявил, что саммит НАТО прошел для Украины и Европы даже лучше, чем ожидалось, но всегда остается риск того, что Трамп просто изменит свое решение, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги» с Максимом Яли.

«В документе есть позиция о долгосрочной угрозе безопасности Альянса в виде российской экспансии. Соответственно, это означает, что увеличение расходов на оборону связано именно с той долговременной угрозой в виде россии. россия определяется как противник, соответственно, европейские партнеры по НАТО будут увеличивать свои расходы на оборону и усиливать свою составляющую безопасности с точки зрения учета этой угрозы. Это уже позитив», – подчеркивает Виталий Кулик.

К тому же, отмечает он, на саммите НАТО не прозвучало ничего о том, что Украина не может стать членом Альянса, этого и не было в решении. Ведь, напоминает гость программы, был слух, что Трамп хочет, чтобы согласно решению саммита членство Украины в НАТО было определено как невозможное, но этого не было, и США с этим согласились.

«Более того, Трамп подписывается под тем, что Украина должна получить помощь. Трамп подписывается под тем, что деньги, которые были потрачены на Украину, будут учтены в увеличении расходов на оборону до 5% ВВП. Трамп соглашается с тем, что безопасность Украины и безопасность НАТО – это, если не синонимы, то очень похожие понятия», - отмечает Виталий Кулик.

По словам эксперта, также европейские члены НАТО дождались от Трампа слов о том, что он верит в статью 5 Альянса о коллективной безопасности, хотя следует понимать, что Трамп часто сегодня говорит одно, а завтра – другое. То есть, рассуждает он, на саммите НАТО он согласился с тем, что США будут защищать союзников, раз они увеличивают расходы на оборону, но, если до этого дойдет, может пересмотреть эту позицию и решить, что защищать какую-то деревню в Эстонии от российской агрессии американским ядерным оружием будет не выгодно или что гибридные российские угрозы в Балтийском море не стоят военного ответа.

Как сообщала Politeka, Яли объяснил, почему войну на Ближнем Востоке прекратить легче, чем между Украиной и россией.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман оценил, сможет ли Трамп на переговорах в Стамбуле одержать победу для Украины.





