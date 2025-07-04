Об этом он рассказал в своем блоге.

Во-первых, отмечает эксперт, еще 3 месяца назад Украина и США подписали соглашение в Саудовской Аравии, в котором шлось о том, что Украина соглашается на 30-дневное перемирие без предварительных условий, то есть без вывода российских войск с оккупированных территорий, а США обязываются продолжить нам поставки своего оружия. Теперь же получается, подчеркивает он, что Трампу уже не нужно наше согласие на перемирие, но это противоречит вообще его политике.

«Что на самом деле произошло, на мой взгляд? Будем выяснять, кто прав. Конечно, хочется, чтобы все это было возобновлено, но я думаю, вот в чем дело. Заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет. И это я сейчас про министра обороны Хегсета. Я думаю, что это решение принимал не Трамп. Ну, не Трамп сказал: «Так, подождите, у нас там в Польше 84 ракеты, перебросьте их, пожалуйста, быстро на другой театр боевых действий». Трамп в такие дела не лезет, конечно, он этим не занимается. Конечно, это менеджмент. Это решал менеджмент», - утверждает Михаил Шейтельман.

Тем более, добавляет он, Госдеп открестился от этого решения, сказал, что это все Пентагон, даже не Трамп. По мнению эксперта, вся эта история также связана с Маском, с теми временами, когда он еще был любимчиком в Белом доме, потому что ранее он поручал провести переучет вооружения американской армии, видимо, Пентагон взял себе это под козырек и сейчас поспешил исполнить.

«Хегсет пытается угодить Трампу и еще выполняет старый приказ Маска о переучете. И пресс-служба его сказала, что пока не закончится переучет на складах, мы не можем передавать никакие штуковины третьим странам. Я надеюсь, что сейчас в этом разберутся те, кому положено, что Рубио что-то сделает, что Келлог, у которого более-менее нормальное отношения с нашим руководством, что-то сможет в этом плане сделать. И я думаю, что большая часть из того, что сегодня остановлено, в конце концов будет нам поставлено. Потому что это решение политическое, и принято оно в суматохе», - заключает Михаил Шейтельман.

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