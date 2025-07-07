Политолог Руслан Бортник объяснил, что решение США о паузе в поставках некоторого оружия Украине скорее техническое, это уже не ультиматум, как было после ссоры в Овальном кабинете, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как вспоминает эксперт, когда Трамп решил остановить помощь Украине после ссоры с Зеленским в Овальном кабинете, там была четкая цель – добиться согласия на перемирие, которое до этого у нас воспринималось только как время для россии перегруппироваться на фронте. Сейчас же, констатирует он, США не ставили никакого ультиматума, поэтому пауза в поставках выглядит больше как техническое решение.

«Что еще говорит о том, что это техническое решение? Дата – с первого числа июля. Здесь же больше действительно похоже на деятельность бюрократии, которая начинает бюджетные периоды, какие-то траты с первого числа и завершает их последним числом месяца. Это просто небольшой дополнительный аргумент», - отмечает Руслан Бортник.

Кроме того, добавляет он, в пользу того, что это было техническое решение, говорит и неготовность однозначно продавать американское вооружение Украине за европейские деньги. Как объясняет эксперт, если бы это решение было сугубо политическим или сугубо базировалось только на денежной логике, то немецкое предложение о покупке Patriot для Украины уже было бы принято.

«Здесь же это может быть свидетельством политической логики – або принципиально не хотим; или не считаем целесообразным; или есть другие более резкие кейсы и вызовы, которые перед нами стоят, с которыми мы должны сегодня работать; или просто не можем произвести. Ведь европейские страны стоят в очереди на американское вооружение сейчас в диапазоне 3-5 лет и даже больше», - рассуждает Руслан Бортник.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что остановка поставок оружия Украине – стратегическая ошибка США на фоне угроз со стороны Китая.

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