Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, что Трамп решил дать Украине дополнительную помощь, но речь идет именно об оборонном вооружении, рассчитывать на большее не стоит, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«США собираются возобновить помощь для Украины, а это очень важно и это нам нужно. Об этом заявил Трамп, но здесь есть важные нюансы – какая помощь и в каких объемах. Потому что есть общая фраза, а я вам хочу детали рассказать, к сожалению, не очень положительные, не очень прорывные и, пожалуй, это не совсем то, на что мы надеялись и на что рассчитывали. Это, конечно, лучше, чем отсутствие помощи, но…», - отмечает Александр Мусиенко.

Как заявил Трамп, рассказывает эксперт, ему жаль, что люди гибнут, поэтому возобновляет поставки помощи Украине, чтобы она могла защищаться. На сайте U.S. Department of Defense, добавляет он, также указано, что Минобороны США по указанию Трампа присылает дополнительное оборонное вооружение Украине, то есть речь идет именно об обороне.

Очевидно, отмечает эксперт, речь идет о ПВО, то есть о ракетах к системам Patriot, чтобы сбивать российскую баллистику, и, вероятно, о ракетах к системам Stinger, автомобильной технике, возможно, радарах, системах РЭБ и т.д. Но неизвестно, добавляет он, относятся ли в эту группу вооружения, например, ракеты к системам GMLRS как оборонительные артиллерийские снаряды, и вообще жаль, что нет определенности относительно другого оружия.

«Но Department of Defense сообщает, что они будут продолжать аудит American First, они не просто так это делают и не просто так конкретизируют, что именно defensive weapons. То есть речь, скорее всего, о ПВО, но давайте дождемся списка. Но учитывая обсуждение в медийном пространстве США, учитывая дискуссии экспертов, которые сходятся на том, что американские запасы уменьшаются по состоянию на данный момент, мой личный прогноз таков: не стоит, к сожалению, рассчитывать на значительные поставки из Америки. Надо развивать сотрудничество с Европой, собственное производство, это и есть ключ для нас», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Стариков оценил эффективность Patriot: «Двумя ракетами гарантированно сбивается одна цель».

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал о том, как Трамп просчитался в российско-украинской войне.