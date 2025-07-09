Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что пока россия воюет против Украины, Китай накапливает силы, чтобы атаковать Тайвань и сдерживать США, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, в ОП сообщали, что количество китайских элементов в шахедах, которые россияне запускают на Украину, выросло втрое с 2023 года, и западные медиа пишут, что сотрудничество между этими странами усиливается, что это вообще может привести к еще большей войне. Ведь Китай, констатирует он, заинтересован в том, что россия воевала, об этом уже говорится открыто, и после согласования Си Цзиньпина путин может атаковать какую-то страну НАТО.

«Китай пытается сейчас всячески выигрывать время. Китаю нужно, чтобы россия воевала против Украины. Мы прекрасно понимаем, что Китай поддерживает российскую военную машину, плюс КНДР. Северная Корея этого не делала бы, пожалуй, будь Пекин категорически против. Кто бы что ни говорил, не думаю, что Ким Чен Ын настолько автономен от мнения Китая, он зависим во многом. Следовательно, поддерживают, россияне воюют. И за это время Китай пытается укрепиться, чтобы провести операцию и против Тайваня, и сдерживать США, и не давать США помогать собственным союзникам в регионе», - предупреждает Александр Мусиенко.

Поэтому, констатирует он, если США хотят сдерживать Китай, это невозможно сделать без сдерживания россии. В то же время, подчеркивает эксперт, США почему-то решили, что можно развернуть россию на Запад и вместе сдерживать Китай, но это невозможно, Си не позволит. В частности, отмечает он, Китай даже готов продавать США определенные редкоземельные металлы, чтобы просто россия не продавала, чтобы они не были никак связаны.

«Если говорят, что мы сдерживаем Китай, но россия здесь не важна, это исключительно политические заявления, которые точно не базируются на аналитике стратегической безопасности. Это только политика. Почему она такова? Это интересный вопрос», - подчеркивает Александр Мусиенко.

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