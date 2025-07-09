Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что в российско-украинской войне Запад выбрал стратегию медленного истощения агрессора, вследствие чего в россии может измениться власть.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Многие аналитики и наблюдатели рассматривают действия Запада в контексте войны в Украине как стратегию истощения россии как военном, так и в экономическом, политическом плане, не ставя перед собой целью победу рф и поражение Украины или наоборот. После того, как США вышли из войны Байдена, эта стратегия стала очевидной», - утверждает Олег Стариков.

Среди признаков стратегии истощения, рассказывает эксперт, - помощь Украине поставками оружия, разведданными и деньгами, что позволяет сдерживать россию, не вовлекая напрямую войска НАТО. Кроме этого, продолжает эксперт, Запад ограничивает доступ россии к ресурсам, технологиям и капиталу благодаря санкциям, а также вводит их против союзников рф. Также, утверждает эксперт, в экспертной среде и медиа часто обсуждается идея того, что истощение может привести к внутреннему кризису в россии, ослаблению власти и трансформации политической системы, хотя официально об этом не говорят.

«Историческая аналогия. Это напоминает стратегию США в Афганистане 1980-х годов, когда поддержка маджахедов привела к затяжной войне и истощению СССР. Тогда тоже не было прямого конфликта, но результатом стало стратегическое ослабление противника и развал СССР», - рассказывает Олег Стариков.

Тем не менее, отмечает он, среди западных экспертов существует и альтернативный взгляд. Например, рассказывает эксперт, некоторые аналитики считают, что санкции не достигли желаемого эффекта и лишь усилили внутреннюю мобилизацию в рф, другие же указывают, что затяжной конфликт может истощить сам Запад экономически и политически.

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