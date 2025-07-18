Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, этот дисбаланс между планом США и позицией Европы возник потому, что Трамп вел переговоры по этой теме только с генсеком НАТО Рютте, а он, хоть и имеет отношение к Европе, но не представляет ее, он даже Нидерланды не представляет.

«То есть, скорее всего, Рютте говорил с Трампом от имени немецко-британского блока. Обратите внимание на набор стран, которые потенциально якобы готовы закупать американское вооружения для передачи Украине. Это Германия, Великобритания и союзники Великобритании, начиная от Канады, заканчивая Норвегией и Нидерландами. Это все британская ось или британский военно-политический блок», - подчеркивает Руслан Бортник.

Поэтому, констатирует эксперт, и сложилась такая ситуация, что Франция сразу отказалась от этой идеи, она хочет закупать европейское оружие, у Италии лимитированные ресурсы, Венгрия просто против. Так что, добавляет он, все это ложится на плечи немецко-британского военно-политического блока, который с укреплением Мерца в Германии постепенно всплывает, как подводная лодка, на политической карте Европы.

«Но даже когда немцы или британцы говорили «да», это означало «да, но». Они же надеялись разделить эти издержки на всех. Что сказала Кая Каллас? Она сказала, что и США должны тоже какую-то свою долю просто так дать. Они же думали, что это все НАТО разделит эти издержки, но Америка дает четко понять, что она торговец в этой ситуации. США не участник, не потребитель, а просто торговец», - объясняет Руслан Бортник.

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