Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что сухопутные войска Европы не готовы к большой войне, они все это время готовились к коротким спецоперациям, поэтому и помощь Украине ограничена, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам эксперта, Европа в какой-то момент начала вести довольно жесткую риторику. Как он напоминает, сначала президент Франции Макрон и премьер Британии Стармер рассказывали, что они введут войска, а потом как-то эти разговоры заглохли, и войск их мы до сих пор не видим.

«Какое-то странное ведение политических действий. Что я хочу этим сказать? Сухопутные войска Британии и Франции полностью не готовы к ведению такого рода больших войн, как российско-украинская война. Это региональная война с армиями, это не спецоперация, они не готовы к этому. Военно-морские силы готовы, но не сухопутные. А каким-то экспедиционным корпусом в 60 000 особо войну не выиграешь», - объясняет Олег Стариков.

А на Черном море, напоминает эксперт, боевые действия остановлены, что касается воздушного прикрытия – это к США, но они уходят. По его словам, все дело в том, что Европа демилитаризировалась, а все европейские крупные холдинги ориентированы, согласно доктрине НАТО, на войну с партизанами и террористами, а не с регулярной армией.

«Поэтому у Европы весь мобилизационный ресурс был на войну 1-3 месяца без ввода на территорию сухопутных войск. Это прекрасно показано в 12-дневней ирано-израильской войне. Это были удары издалека, спецназ, может быть, Моссад, естественно. Но это же была классическая специальная военная операция без входа сухопутных войск», - подчеркивает Олег Стариков.

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