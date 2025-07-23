Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко объяснил, что переговоры в Стамбуле снова сосредоточатся на гуманитарном треке, потому что реального мира россия не хочет, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как заявил президент Зеленский, рассказывает эксперт, Украина готова работать максимально продуктивно ради освобождения пленных, возвращения похищенных детей, прекращения убийств и подготовки встречи лидеров для реального завершения войны.

«Исходя из заявления президента Украины, естественно, что каких-то завышенных ожиданий от встречи в Стамбуле нет, их и не может быть. Соответственно, повестка дня, скорее всего, будет сконцентрирована на продолжении гуманитарного трека, будут обсуждать обмены пленными и возвращение украинских детей», - констатирует Александр Мусиенко.

По его мнению, не исключено, что делегации в Стамбуле затронут тему прекращения огня, тему обеспечения перемирия. Но насколько это удастся, насколько на этот счет удастся достичь прогресса? Здесь вопрос остается пока открытым из-за контрпродуктивной позиции россии.

«В то же время это разоблачит в очередной раз ложь, неискренность российской позиции из-за того, что, как мы знаем, враг постоянно манипулирует этим вопросом. Враг пытается набросать заведомо ненужные нам условия, да. Это нужно показать нашим партнерам и сказать: «Смотрите, мы же постоянно пробуем, в том числе и во время 50-дневного ультиматума, который Трамп поставил путину. Мы пробуем, но вот россия контрпродуктивна», - заключает Александр Мусиенко.

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