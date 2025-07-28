Политолог Руслан Бортник прокомментировал третий раунд переговоров в Стамбуле и оценил, перейдут ли когда-то делегации от гуманитарного трека к решению политических вопросов, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, стороны изначально не делали больших ставок на третий раунд переговоров в Стамбуле, но то, что он все же состоялся, свидетельствует о желании сохранить переговорный процесс и надежде приступить к политическому урегулированию войны. Тем не менее, констатирует он, удалось договориться снова только об обмене пленными и погибшими.

«москва внесла ряд своих предложений. Во-первых, это сформировать три рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать в формате онлайн, чтобы сэкономить деньги налогоплательщиков, ведь с деньгами не все хорошо у москвы. Шутим, конечно, но формирование этих групп начинает напоминать минский переговорный процесс», - комментирует Руслан Бортник.

По словам главы российской делегации Мединского, рассказывает эксперт, позиции сторон по меморандумам остаются далеки друг от друга. россия, продолжает он, предложила короткие перемирия, чтобы забирать раненных и погибших, а Украина настаивала на безусловном прекращении огня, что, кстати, поддерживают США.

«И Украина в первую очередь, конечно, толкала тему, связанную с прямыми переговорами между президентом Украины и президентом россии. Это была такая таранная тема. Турецкая сторона в конечном итоге заявила, что мы тоже приблизились к обсуждению этой темы, но я не вижу тут каких-либо существенных изменений по сравнению с предыдущим периодом. россия допускает возможность такой встречи, но только на финальном этапе, на этапе подписания каких-либо договоренностей, что было и раньше. Полностью от этой встречи россия не отказывалась никогда, всегда говорила, что в конце где-то там потом эта встреча может быть», - заключает Руслан Бортник.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что на переговоры в Стамбуле путин послал плохого историка.

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