Политический философ Андрей Ермолаев объяснил, что сейчас речь не только о российско-украинской войне, а о целом меридиане раскола и судьбе всего континента, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги» с Русланом Бортником.

«Действительно реалии таковы, что по состоянию на сейчас предпосылок для нового Хельсинкского процесса мало, их недостаточно. Но, с другой стороны, то, что казалось более вероятным еще в далеких 2018-2019 годах, и то, что кажется маловероятным сейчас, все равно упирается в одну ключевую проблему. российско-украинская война сыграла роль элемента исторического поворота в судьбе целого континента», - утверждает Андрей Ермолаев.

По его словам, мы уже имеем дело с новым расколом, он уже оформляется, ведь часть нейтральных стран вошли в НАТО, в публицистике снова используется термин «Берлинская стена». В логике этого раскола, констатирует философ, система мировой безопасности постепенно будет обретать блоковый характер: НАТО реформируется и укрепится, евразийские организации, например, ШОС, тоже будут превращаться в военно-политические союзы.

«Этот меридиан раскола, мне кажется, обрекает Украину быть постоянно в напряжении, ближайшие десятилетия быть фронтиром. Причем это ограничивает развитие в самом широком смысле – не только в экономическом, но и в социокультурном. Возникает вообще вопрос, как и когда наступят настоящие итоги войны, а не только военных действий в таком случае», - подчеркивает Андрей Ермолаев.

Также, отмечает эксперт, надо признать, что в современной системе безопасности – как глобального характера, так и континентального – имеют значение лидеры азиатских стран. Поэтому, констатирует он, если мы говорим о новом условном Хельсинкском процессе, то стоит рассматривать это как процесс широкого континентального сближения, выработки системы общих балансов и противовесов.

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