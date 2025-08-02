Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко объяснил, что поездка спецпредставителя президента США в россию – это очередной раунд челночной дипломатии, который оттянет введение санкций, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Вот сейчас после Израиля он должен ехать в россию. То есть, что мы наблюдаем? Очередной раунд челночной дипломатии, что мы уже видели в течение весны-начала лета. Уиткофф поедет в россию, он снова восстанавливает свою роль в этом вопросе. Ну, конечно, уже все-таки нормально на Ближнем Востоке, война прекратилась», – отмечает Александр Мусиенко.

А к нам, возможно, рассуждает эксперт, приедет Кит Кэллог, хотя недавно он был с длительным визитом в Украине. Кстати, он напоминает, что Кэллог здесь ознакомился с реальной ситуацией, ему много показали полезного и нужного, он провел переговоры на самых высоких уровнях, то есть украинская позиция понятна и объяснена, теперь вот Уиткофф поедет в россию.

«Можно предсказать очередной виток. Трамп точно будет ждать до момента, пока Уикофф уедет к путину. До этого времени не будут вводиться никакие санкционные ограничения, надо справляться в этом и понимать это. И, опять же, мы увидим определенное промедление. Но все же есть надежда на американский deep state, есть надежда на американский истеблишмент и политикум, который четко видит, какие угрозы американской национальной безопасности и безопасности Европы представляет сегодняшняя россия в спайке с Китаем, Северной Кореей и Ираном. Этого не заметить невозможно. И они будут корректировать политику американской администрации», – объясняет Александр Мусиенко.

Да, отмечает эксперт, Трамп пытается примирить Украину и россию любой ценой, но это невозможно сделать, россияне хотят уничтожить украинцев, поэтому их можно только остановить силовыми инструментами.

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