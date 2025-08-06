Оппозиционный российский политик Геннадий Гудков объяснил, что пока что Трамп перешел на сторону Украины и пытается выяснить, каковы условия рф для мира, но и путину сейчас выгодно закончить войну, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

Как утверждает гость программы, до последнего времени Трамп помогал путину: вытащил его из международной изоляции, легитимизовал, показал всему миру, что ведет с ним переговоры. Когда это началось, констатирует он, всем, кто понимали, что переговоры с путиным ведут в тупик, пришлось заткнуться.

«Все сидели и молчали, все ждали, что ситуация поменяется. И она поменялась из-за Трампа. Она все время меняется то в одну сторону, то в другую, то за здравие, то за упокой. То путин хороший и мы с ним сейчас договоримся, а Украина плохая, то Украина хорошая, а путин плохой, то Стива Уиткоффа пошлю, то пошлю две подводные лодки и так далее. У него настроение меняется, как погода в апреле», – объясняет Геннадий Гудков.

Что касается визита Уиткоффа в москву, рассуждает политик, то, очевидно, путин передал сигналы для Трампа, что надо о чем-то договариваться, но, конечно, не прямо завтра, нужны условия, гарантии и так далее, но дал понять, что в общем он готов. По мнению гостя программы, путин пойдет именно этим путем, потому что ему тоже надо закончить войну, но как победитель, чтобы его не свергли.

«Запад не решился дать Украине возможность победить, и поэтому сейчас они что-то будут с путиным делать. Уиткоффа послали, чтобы узнать, на что готов кремлевский сиделец. Я думаю, сейчас для путина прекрасный вариант – заморозить конфликт, оставить там армию, оставить там все гарнизоны, поддерживать оборонный комплекс. То есть не сразу раз – и война закончилась, все 600 тысяч отморозков вернулись и начали громить россию. Нет, они там (ред. – на фронте) останутся, оплата, наверное, будет снижена, но она будет намного выше того, что они могут заработать в своей глухой деревне. А оборонный комплекс будет работать, его тоже надо восстановить, танки выпускать, пушки выпускать, самолеты какие-то новые», – заключает Геннадий Гудков.

Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что Запад пытается активизировать переговорный процесс, в противном случае война затянется еще дальше.

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