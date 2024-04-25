В настоящее время непростое время фермерские хозяйства находятся в постоянном поиске оптимизации финансовых затрат, чтобы обеспечить бесперебойную деятельность своего бизнеса.

Сервис WEAGRO предлагает инновационный подход к решению этих задач, позволяя агропроизводителям покупать сейчас, а платить потом.

В его основу положено быстрое и простое решение: факторинг договоров купли-продажи с графиком оплаты, предусматривающим рассрочку или отсрочку платежа. WEAGRO позволяет агропроизводителям и поставщикам быстро заключать договоры купли-продажи в личных онлайн-кабинетах этой платформы. После заключения договора купли-продажи право на получение платежей согласно графику рассрочки переходит от продавца к финансовой компании. Средства по такому договору продавец получает сразу за вычетом комиссии (стоимости факторинга) – агропроизводитель производит платежи в соответствии с условиями рассрочки или отсрочки на счет финансовой компании. Все платежные операции производятся только в национальной валюте, без влияния валютных курсов и корректировок, которые могли быть в условиях договоров купли-продажи между поставщиками и агропроизводителями.

В данной модели агропроизводитель вообще не взаимодействует с финансовой компанией. Решение о возможности рассрочки сервис WEAGRO предоставляет представителю продавца за 30 минут, а сделку по агрорассрочке можно заключить в течение 2-х часов, после чего продавец получает средства, а сельхозпроизводитель – необходимый товар в рассрочку. Сервис WEAGRO обеспечивает быстроту и удобство купли-продажи товара агропроизводителями без валютных рисков, без документов на оформление, времени на ожидание решения и без залога.

Основными ИТ-сервисами, разработанными для платформы WEAGRO, являются:

онлайн-кабинеты для агропредприятий, поставщиков и финансовой компании, предоставляющей услугу факторинга;

защита при авторизации – 3D Secure;

интеграция с открытыми реестрами и Бюро кредитных историй;

сервис принятия решений по определенным правилам и критериям риска;

сервис цифровых подписей (КЭП);

сервис онлайн-чата для коммуникации агропредприятий, поставщиков и финансового учреждения;

сервис по отображению онлайн-статусов прохождения заявки по рассрочке;

сервис SMS и email-сообщений;

сервис хранения документов (договоры купли-продажи; договоры факторинга).

Для предприятий-поставщиков, продающих товары или услуги агропроизводителям, использование сервиса WEAGRO открывает множество возможностей. Это инновационное решение помогает расширить клиентскую базу и значительно увеличить объем продаж без финансовых ограничений и рисков несвоевременной оплаты. Поставщик становится доступнее для собственных клиентов, которые могут иметь ограниченную финансовую способность, и одновременно привлекает новых благодаря более привлекательному и удобному B2B-предложению.

Итак, чем полезен поставщикам сервис «WEAGRO – агросрочка для агробизнеса»?

Конкретизируем основные моменты:

Увеличение конверсии продаж:

Возможность покупать товары или услуги в рассрочку и платить за них позже значительно увеличивает вероятность совершения покупки вашим клиентом.

Привлечение новых клиентов:

Уменьшение финансового барьера для агропроизводителей позволяет привлечь больше клиентов к вашему бизнесу и делает более доступной вашу продукцию.

Увеличение среднего чека:

Фермерские хозяйства, которые могут произвести оплату позже, склонны осуществлять на 30% больше приобретений или выбирать более дорогие товары или услуги.

Оптимизация управления финансами и улучшение лояльности клиентов:

Возможность расплачиваться позже открывает для ваших клиентов возможность управлять своими финансами более эффективно, уменьшая негативное влияние на cash flow. Это создает положительный опыт для них и способствует построению долгосрочных B2B-отношений.

Использование сервиса WEAGRO станет ключевым конкурентным преимуществом вашего бизнеса, помогая увеличивать объемы продаж и повышать лояльность клиентов-агропроизводителей.

Преимущества для агропроизводителей, покупающих товар или услугу

Благодаря использованию агросрочки через сервис WEAGRO агропроизводитель сохраняет свою ликвидность, оптимизирует финансовый поток и увеличивает покупательскую способность собственного предприятия. Это способствует не только текущему развитию, но и стимулирует перспективный рост бизнеса.

Итак, WEAGRO обеспечивает:

Сохранение ликвидности и оптимизацию финансового потока:

Возможность покупать товары или услуги сейчас, а платить за них позже позволяет фермерским хозяйствам сохранить свою ликвидность.

Например, если у агропроизводителя ограничен бюджет на закупки, он может использовать агрорассрочку для осуществления необходимых инвестиций в сезон, сохраняя часть собственных средств для будущих нужд межсезонья, когда привлечение кредитных средств неэффективно.

Плата за товары или услуги с отсрочкой или рассрочкой платежа помогает фермерским хозяйствам оптимизировать свой финансовый поток, распределяя расходы по приобретению в течение более длительного периода.

Увеличение покупной способности и стимулирование роста бизнеса:

Агропроизводители могут осуществлять больше закупок или выбирать более дорогие/качественные товары и услуги, не беспокоясь о негативном влиянии на свой баланс.

Например, если фермерское хозяйство является производителем продукции, благодаря агрорассрочке WEAGRO оно может выбирать более дорогие, но лучшие материалы для производства, что повысит качество конечного продукта и значительно улучшит конкурентоспособность на рынке.

Такие опции способствуют росту, позволяя предприятиям инвестировать в расширение или усовершенствование своих бизнес-операций, помогают агропроизводителям эффективно управлять своими затратами и увеличить покупательскую способность, стимулируя рост.

Таким образом, сервис «WEAGRO – агросрочка для агробизнеса» является не только инновацией в сфере быстрых решений для приобретения агропроизводителем товаров и услуг, но и мощным инструментом для успешного развития и увеличения объемов бизнеса. Начните использование WEAGRO уже сегодня и откройте для себя и своих клиентов множество новых перспектив!

Кто создал этот сервис?

Программа USAID АГРО и финансовая компания Activitis впервые на рынке Украины запускают сервис агросрочки WEAGRO.

Деятельность Activitis сосредоточена на финансировании разноотраслевого микро-, малого и среднего бизнеса, являющегося основой регионального развития Украины и ее диверсифицированного роста.

Миссия компании – содействовать созданию финансовой экосистемы Украины, которая минимизирует бюрократию и предоставит источники прозрачного, быстрого и технологического финансирования для эффективного предпринимательства и разноотраслевого развития украинского бизнеса.

Подведем итог

WEAGRO – это первый сервис для агробизнеса, упрощающий небольшим фермерским хозяйствам процесс покупки необходимых товаров и услуг. Для поставщиков агропродукции WEAGRO является полезным инструментом для увеличения продаж.