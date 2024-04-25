Чтобы обеспечить бесперебойную деятельность своего бизнеса, фермерские хозяйства находятся в постоянном поиске путей оптимизации собственных затрат. Финансовая компания Activitis при поддержке Программы USAID АГРО запустила проект WEAGRO, предлагающий агропроизводителям новый подход в покупке товаров и услуг, уделяя особое внимание небольшим фермерским хозяйствам.

«Возникла идея создания финансового инструмента, который упростил бы для фермерских хозяйств, имеющих земельный банк до 1 тыс. га, процесс покупки необходимых товаров и услуг в случае нехватки свободных средств. Пользуясь этим инструментом, фермер больше не будет вынужден тратить время на оформление кредита с кучей документов. Все, что необходимо, — потребность и желание приобрести товар или услугу с оплатой по частям или с отсрочкой платежа без залога и поручения», — рассказал Павел Матияш, генеральный директор финансовой компании Activitis.

Activitis специализируется на финансировании разных отраслей микро-, малого и среднего бизнеса. Через внедрение инновационных финансовых инструментов Activitis предоставляет бизнесу источники прозрачного, быстрого и технологического финансирования. По мнению руководства компании, это способствует созданию эффективной финансовой экосистемы в Украине, исключающей бюрократию, присущую классическому кредитованию.

Что такое сервис WEAGRO и зачем он агробизнесу?

WEAGRO – это инновационный онлайн-сервис агрорассрочки, который предоставляет фермерским хозяйствам возможность покупать сейчас, а платить потом, помогая решить проблему недостаточного оборотного капитала без использования кредитных средств.

«Есть классические три проблемы доступа к финансированию, например: стоимость, обязательный залог и длительные по времени процессы оформления кредитных соглашений. WEAGRO их снимает, ведь для фермера услуга совершенно бесплатна, без требований. К тому же эту услугу можно реализовать очень быстро. Принятие решения длится всего 30 минут: именно столько времени нужно сервису, чтобы дать ответ о готовности или нет финансировать конкретный запрос. Далее фермер может заключать сделку купли-продажи с графиком платежей или отсрочкой, после чего в течение 2 часов средства будут уплачены продавцу», — рассказал Николай Волков, представитель Программы USAID АГРО.

Как утверждает Павел Матияш, целью компании было внедрение сервиса, который «бесшовно» будет интегрирован в процесс продажи товаров и услуг поставщиками для агропроизводителей.

Банки используют постоянный принцип финансирования фермеров: не важно, это кредит на 500 тыс. грн, или на 5 млн грн – подход будет одинаково длительный. Ведь заполнение документов, представление отчетности, оценка обеспечения, страхование, открытие счетов, дополнительные условия по переводу оборотов и т.п. представляют собой значительную нагрузку для фермера. И это в то время, когда оно должно быть в поле, а не в отделении банка.

Такие задержки усложняют доступность и эффективность классического финансирования. Осознавая эти вызовы и несовершенство процессов для малого и среднего бизнеса, Activitis и Программа USAID АГРО попытались найти другое финансовое решение, что значительно упростит процедуру.

Как фермеру не зависеть от сезонности?

Фермер, имеющий небольшой объем свободных оборотных средств, с помощью сервиса WEAGRO может максимально удобно решать либо срочные вопросы в разгар посевной (когда, например, необходимо срочно докупить семенной материал), либо запланированные мероприятия хозяйствования (например: обновить навесное оборудование, желающее купить в рассрочку) так, чтобы оплатить приобретенное в период реализации урожая. То есть с WEAGRO фермер может как оперативно, так и заблаговременно реализовывать свои бизнес-потребности.

Все понимают, что наполненность фермерского хозяйства финансами сезонной составляющей. По словам Павла Матияша, для малого и среднего бизнеса сервис WEAGRO фактически нивелирует вопрос о недостаточном оборотном капитале.

«Обычно аграрий озабочен тем, чтобы вырастить и собрать урожай, затем его продать. Этот момент продажи может затянуться, он отнимает много времени, потому что то продается сейчас, что-то позже, в ожидании более выгодной цены. Потом он уже должен думать о новых циклах закупки горючего, удобрений или аренде техники. И так он большую часть времени – в своих ограниченных финансовых ресурсах. Благодаря нашему сервису, фермер может построить модель последовательности, не тратя свое время и ресурс на планирование финансовых затрат», — объяснил преимущества агрорассрочки Павел Матияш.

Благодаря сервису WEAGRO агропроизводители могут осуществлять больше закупок или выбирать более качественные и более дорогие товары или услуги, не беспокоясь о негативном влиянии на свой баланс.

Например, если фермерское хозяйство имеет собственное производство, то с помощью агрорассрочки WEAGRO оно может выбирать лучшее качество, более дорогие материалы для производства, чтобы повысить качество конечного продукта и улучшить конкурентоспособность на рынке.

По мнению Павла Матияша, такие опции способствуют росту, позволяя предприятиям инвестировать в расширение или совершенствование своих бизнес-процессов, помогают агропроизводителям эффективно управлять своими затратами и увеличить покупательскую способность, стимулируя рост и повышение качества производства.

В чем отличие от банковских кредитов?

Как отмечает Павел Матияш, в указанной модели агропроизводитель вообще не взаимодействует с финансовой компанией. Решение о возможности рассрочки сервис WEAGRO предоставляет за 30 минут, а сделку по агрорассрочке можно заключить за 2 часа, после чего продавец получит средства, а фермерское хозяйство – необходимый товар или услугу с оплатой по частям или с отсрочкой.

Собственно скорость процесса предоставления услуги и ее инновационность стала решающей в поддержке Activitis Программой USAID АГРО.

«У нас есть сотрудничество с банками; так вот, самый быстрый процесс с момента запроса клиента до момента получения средств у них длится четыре дня. Наша идея заключалась в том, чтобы разработать или найти на рынке инструмент, который значительно упростит или ускорит эти процедуры. Так мы выбрали решение от компании Activitis», – добавил Николай Волков.

В чем преимущество для мелких фермеров?

По словам Павла Матияша, фермерские хозяйства, имеющие менее 500 га в возделывании, банкам не интересны. Есть значительная затратная часть для анализа такого хозяйства и его обслуживания, поэтому банкам достаточно непросто вести такого клиента. Наше решение максимально диджитализовано, поэтому, например, вопрос минимальной суммы (условно возьмем 50 – 100 тыс. грн), которое может быть недостижимо для банков, для сервиса WEAGRO абсолютно приемлемо.

«Все эти процессы нужно максимально ”вшить в цифру”, избегая или значительно уменьшая участие человеческого фактора. Для клиента финансовый партнер должен быть удобным, простым и быстрым – и мы реализовали это в сервисе WEAGRO», — говорит Павел Матияш.

Какова максимальная сумма рассрочки и на какое время она предоставляется?

«Мы понимаем, что фермерские хозяйства целевой аудитории сервиса WEAGRO нуждаются в агросрочке до 2 млн грн. Именно такая сумма сейчас максимально в рамках соглашения», — добавил Павел Матияш.

Какая комиссия за пользование услугой?

На формирование комиссии влияет множество факторов и условий. Все зависит от конкретного продукта или услуги партнера-поставщика и желаемых сроков оплаты частями или отсрочки.

Это определенная матрица, и с каждым конкретным продавцом она просчитывается отдельно. Могу сказать, что самый частый диапазон комиссий варьируется от 10% до 17%, а сроки от 90 до 180 дней», — конкретизировал Павел Матияш.

Какие документы нужны для получения рассрочки?

По информации компании Activitis, сервис WEAGRO обеспечивает скорость и удобство купли-продажи товара агропроизводителями без документов на оформление, времени на ожидание решения, без залога и валютных рисков.

«Есть два пути: первый – через поставщика, когда менеджер подает заявку в сервис по фермерскому хозяйству, желающему приобрести товар в рассрочку. И второй, когда непосредственно фермер оставляет заявку на сайте weagro.com.ua : его данные попадают в систему, формируется ссылка на собственный кабинет в сервисе WEAGRO, где все, что нужно сделать фермеру, – это дать согласие на обработку персональных данных, утвердив ее цифровой подписью. После этого в течение 30 минут сервис ответит на возможность получения рассрочки», — пояснил генеральный директор Финансовой компании Activitis.

Как заключается договор рассрочки?

Второй этап – это заключение договора поставки или купли-продажи. Сервис WEAGRO предлагает совершенно бесплатно заключить сделку в собственных кабинетах поставщика и фермера.

«Все это происходит в едином цифровом пространстве, где у каждого есть свой кабинет, в котором предлагается заключать и хранить все сделки. Вся документация утверждается цифровой подписью. То есть, все нужные юридические процессы происходят на платформе WEAGRO. Это действительно уникальное предложение на рынке, когда любые сделки могут заключаться в едином цифровом сервисе», – рассказывает Павел Матияш.

Третий этап – это получение фермером письма-уведомления о том, что он будет платить за товар не продавцу, а финансовой компании.

«В своем кабинете фермера формируется график рассрочки. Указаны реквизиты для оплаты и есть система напоминания о платежах и их зачислении», — пояснил представитель компании.

Есть ли ограничения для использования агрорассрочкой?

По словам Павла Матияша, компания, желающая взять агрорассрочку, должна вести предпринимательскую деятельность не менее одного года. Все остальные критерии — это сложная система оценки, которую нельзя распределять на отдельные пункты, ведь она комплексная.

«Наш сервис WEAGRO – это дополнительный финансовый инструмент. То есть, мы не претендуем на то, чтобы заменить кого-то или что-то на рынке финансовых услуг. Мы создаем дополнительную возможность для поставщиков удобно продавать и быть более гибкими на рынке, а для фермерских хозяйств быстро и просто приобрести именно то, что нужно сейчас», – рассказал генеральный директор Activitis.