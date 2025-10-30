Еще несколько лет назад поход в аптеку был неразрывно связан с длинными очередями, поисками нужного препарата и неудобными бумажными рецептами, которые легко потерять. Потребности украинцев с тех пор остались неизменными: каждый из нас время от времени нуждается в качественных препаратах по доступным ценам. А некоторые люди, такие как хронические заболевания, покупают лекарства постоянно.

Именно в ответ на этот запрос и появилась «Аптека 9-1-1» — медицинская информационная система (МИС), имеющая физическую сеть аптек по всей стране, а также онлайн-сервис, где можно приобрести все необходимое, не выходя из дома.

Большой ассортимент и честные цены: чем привлекает «Аптека 9-1-1»

Одним из главных преимуществ сервиса есть широкий выбор товаров. Прежде всего, здесь можно приобрести лекарственные препараты для взрослых и детей, в том числе рецептурные лекарства. Но этим список не ограничивается, ведь в каталоге также доступны:

витамины и БАДы для поддержания иммунитета, здоровья сердца, костей и суставов;

средства для мам и детей, подобранные с учетом возрастных нужд;

смотровая и лечебная косметика для кожи, волос и ногтей;

средства гигиены, в том числе специализированные продукты для особых нужд;

средства интимной гигиены и другие сопутствующие товары;

медицинская техника и расходные материалы, такие как тонометры, глюкометры, ингаляторы.

Все товары собраны в удобном каталоге с фильтрами. Это значительно экономит время и облегчает поиск.

Отдельно следует отметить и ценовую политику сервиса. На сайте постоянно действуют акции и специальные предложения, а доставка заказов на сумму от 500 грн осуществляется бесплатно, что позволяет существенно сэкономить без потери качества.

Доставка и электронные рецепты: как «Аптека 9-1-1» заботится об удобстве клиентов

Поход в аптеку может стать настоящим испытанием. Плохое самочувствие в сочетании с длинными очередями и риском «подцепить» что-то лишнее в толпе – не лучшая перспектива. Именно поэтому "Аптека 9-1-1" создала удобный сервис доставки заказов. Три его основных варианта:

курьером домой — оптимальное решение, если вы не можете выйти или просто хотите сэкономить время;

«Новая почта» — формат для пациентов, которые хотят забрать лекарства в ближайшем отделении или почтомате;

самовывоз из аптеки – этот вариант позволяет забронировать нужные препараты в конкретной точке и забрать их в удобное время без волнений, что товар закончится.

Также стоит отметить, что все аптечные пункты и сайт Аптека 9-1-1 интегрированы с электронной системой здравоохранения (eHealth). Это означает, что вы можете ввести 16-значный код рецепта, полученного от врача, на сайте apteka911.ua. Система автоматически «подтянет» информацию и покажет список доступных препаратов.

Как получить медикаменты по программе «Доступное лекарство» через «Аптека 9-1-1»?

Отдельно следует выделить роль МИС «Аптека 9-1-1» в реализации государственной программы «Доступные лекарства». Она создана для пациентов с хроническими заболеваниями и помогает получать необходимое лекарство бесплатно или с небольшой доплатой.

Как посол программы, сервис «Аптека 9-1-1» работает на удобство клиентов. Вам не нужно тратить часы на поиски необходимых препаратов в разных аптеках: сегодня все можно сделать онлайн всего за несколько минут. Алгоритм действий очень прост:

Зайдите на сайт «Аптека 9-1-1» по адресу apteka911.ua и перейдите на страницу «Заказ по е-рецепту». Введите номер рецепта в специальное поле, система автоматически подтянет список доступных препаратов. Выберите требуемое лекарственное средство из списка. Если государство компенсирует несколько аналогов, пациент имеет право выбрать наиболее подходящую торговую марку. Отметьте аптеку, в которой вам удобно забрать лекарство. Нажмите кнопку «Забрать здесь» и подтвердите бронирование.

После этого достаточно прийти в выбранную точку и назвать фармацевту кода подтверждения, который пришел вместе с рецептом. Если вы не хотите тратить время на дорогу, заказ можно получить с помощью сервиса «Новая почта» или заказать курьера прямо домой.

Преимущества сервиса «Аптека 9-1-1»

Популярность сервиса «Аптека 9-1-1» обусловлена ​​несколькими важными факторами. Прежде всего речь идет о значительной экономии времени, ведь система сразу показывает, где именно нужные препараты есть, поэтому вам не нужно ходить от аптеки в аптеку в поисках нужного лекарства.

Кроме того, такой подход позволяет не стоять в очередях. Это особенно актуально при вспышках сезонных заболеваний, когда крайне важно избегать лишних контактов.

Утешит и простота: процесс оформления заказа максимально понятен и не требует специальных знаний или навыков. А благодаря бронированию препарат будет гарантированно ждать вас в выбранной точке.

Таким образом, «Аптека 9-1-1» остается надежным решением для тысяч украинцев, нуждающихся в временной или постоянной медикаментозной терапии.

Напоследок напоминаем: забота о собственном здоровье – это обязанность каждого человека. А доверять этот вопрос стоит только настоящим профессионалам. И «Аптека 9-1-1» точно заслуживает этого звания благодаря удобству, доступности и простоте использования.

