Еще несколько лет назад поход в аптеку был неразрывно связан с длинными очередями, поисками нужного препарата и неудобными бумажными рецептами, которые легко потерять. Потребности украинцев с тех пор остались неизменными: каждый из нас время от времени нуждается в качественных препаратах по доступным ценам. А некоторые люди, такие как хронические заболевания, покупают лекарства постоянно.
Именно в ответ на этот запрос и появилась «Аптека 9-1-1» — медицинская информационная система (МИС), имеющая физическую сеть аптек по всей стране, а также онлайн-сервис, где можно приобрести все необходимое, не выходя из дома.
Большой ассортимент и честные цены: чем привлекает «Аптека 9-1-1»
Одним из главных преимуществ сервиса есть широкий выбор товаров. Прежде всего, здесь можно приобрести лекарственные препараты для взрослых и детей, в том числе рецептурные лекарства. Но этим список не ограничивается, ведь в каталоге также доступны:
-
витамины и БАДы для поддержания иммунитета, здоровья сердца, костей и суставов;
-
средства для мам и детей, подобранные с учетом возрастных нужд;
-
смотровая и лечебная косметика для кожи, волос и ногтей;
-
средства гигиены, в том числе специализированные продукты для особых нужд;
-
средства интимной гигиены и другие сопутствующие товары;
-
медицинская техника и расходные материалы, такие как тонометры, глюкометры, ингаляторы.
Все товары собраны в удобном каталоге с фильтрами. Это значительно экономит время и облегчает поиск.
Отдельно следует отметить и ценовую политику сервиса. На сайте постоянно действуют акции и специальные предложения, а доставка заказов на сумму от 500 грн осуществляется бесплатно, что позволяет существенно сэкономить без потери качества.
Доставка и электронные рецепты: как «Аптека 9-1-1» заботится об удобстве клиентов
Поход в аптеку может стать настоящим испытанием. Плохое самочувствие в сочетании с длинными очередями и риском «подцепить» что-то лишнее в толпе – не лучшая перспектива. Именно поэтому "Аптека 9-1-1" создала удобный сервис доставки заказов. Три его основных варианта:
-
курьером домой — оптимальное решение, если вы не можете выйти или просто хотите сэкономить время;
-
«Новая почта» — формат для пациентов, которые хотят забрать лекарства в ближайшем отделении или почтомате;
-
самовывоз из аптеки – этот вариант позволяет забронировать нужные препараты в конкретной точке и забрать их в удобное время без волнений, что товар закончится.
Также стоит отметить, что все аптечные пункты и сайт Аптека 9-1-1 интегрированы с электронной системой здравоохранения (eHealth). Это означает, что вы можете ввести 16-значный код рецепта, полученного от врача, на сайте apteka911.ua. Система автоматически «подтянет» информацию и покажет список доступных препаратов.
Как получить медикаменты по программе «Доступное лекарство» через «Аптека 9-1-1»?
Отдельно следует выделить роль МИС «Аптека 9-1-1» в реализации государственной программы «Доступные лекарства». Она создана для пациентов с хроническими заболеваниями и помогает получать необходимое лекарство бесплатно или с небольшой доплатой.
Как посол программы, сервис «Аптека 9-1-1» работает на удобство клиентов. Вам не нужно тратить часы на поиски необходимых препаратов в разных аптеках: сегодня все можно сделать онлайн всего за несколько минут. Алгоритм действий очень прост:
-
Зайдите на сайт «Аптека 9-1-1» по адресу apteka911.ua и перейдите на страницу «Заказ по е-рецепту».
-
Введите номер рецепта в специальное поле, система автоматически подтянет список доступных препаратов.
-
Выберите требуемое лекарственное средство из списка. Если государство компенсирует несколько аналогов, пациент имеет право выбрать наиболее подходящую торговую марку.
-
Отметьте аптеку, в которой вам удобно забрать лекарство.
-
Нажмите кнопку «Забрать здесь» и подтвердите бронирование.
После этого достаточно прийти в выбранную точку и назвать фармацевту кода подтверждения, который пришел вместе с рецептом. Если вы не хотите тратить время на дорогу, заказ можно получить с помощью сервиса «Новая почта» или заказать курьера прямо домой.
Преимущества сервиса «Аптека 9-1-1»
Популярность сервиса «Аптека 9-1-1» обусловлена несколькими важными факторами. Прежде всего речь идет о значительной экономии времени, ведь система сразу показывает, где именно нужные препараты есть, поэтому вам не нужно ходить от аптеки в аптеку в поисках нужного лекарства.
Кроме того, такой подход позволяет не стоять в очередях. Это особенно актуально при вспышках сезонных заболеваний, когда крайне важно избегать лишних контактов.
Утешит и простота: процесс оформления заказа максимально понятен и не требует специальных знаний или навыков. А благодаря бронированию препарат будет гарантированно ждать вас в выбранной точке.
Таким образом, «Аптека 9-1-1» остается надежным решением для тысяч украинцев, нуждающихся в временной или постоянной медикаментозной терапии.
Напоследок напоминаем: забота о собственном здоровье – это обязанность каждого человека. А доверять этот вопрос стоит только настоящим профессионалам. И «Аптека 9-1-1» точно заслуживает этого звания благодаря удобству, доступности и простоте использования.
Автор фото: Artem Podrez/Pexels