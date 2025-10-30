Еще несколько лет назад поход в аптеку был неразрывно связан с длинными очередями, поисками нужного препарата и неудобными бумажными рецептами, которые легко потерять. Потребности украинцев с тех пор остались неизменными: каждый из нас время от времени нуждается в качественных препаратах по доступным ценам. А некоторые люди, такие как хронические заболевания, покупают лекарства постоянно.

Именно в ответ на этот запрос и появилась «Аптека 9-1-1» — медицинская информационная система (МИС), имеющая физическую сеть аптек по всей стране, а также онлайн-сервис, где можно приобрести все необходимое, не выходя из дома.

Большой ассортимент и честные цены: чем привлекает «Аптека 9-1-1»

Одним из главных преимуществ сервиса есть широкий выбор товаров. Прежде всего, здесь можно приобрести лекарственные препараты для взрослых и детей, в том числе рецептурные лекарства. Но этим список не ограничивается, ведь в каталоге также доступны:

  • витамины и БАДы для поддержания иммунитета, здоровья сердца, костей и суставов;

  • средства для мам и детей, подобранные с учетом возрастных нужд;

  • смотровая и лечебная косметика для кожи, волос и ногтей;

  • средства гигиены, в том числе специализированные продукты для особых нужд;

  • средства интимной гигиены и другие сопутствующие товары;

  • медицинская техника и расходные материалы, такие как тонометры, глюкометры, ингаляторы.

Все товары собраны в удобном каталоге с фильтрами. Это значительно экономит время и облегчает поиск.

Отдельно следует отметить и ценовую политику сервиса. На сайте постоянно действуют акции и специальные предложения, а доставка заказов на сумму от 500 грн осуществляется бесплатно, что позволяет существенно сэкономить без потери качества.

Доставка и электронные рецепты: как «Аптека 9-1-1» заботится об удобстве клиентов

Поход в аптеку может стать настоящим испытанием. Плохое самочувствие в сочетании с длинными очередями и риском «подцепить» что-то лишнее в толпе – не лучшая перспектива. Именно поэтому "Аптека 9-1-1" создала удобный сервис доставки заказов. Три его основных варианта:

  • курьером домой — оптимальное решение, если вы не можете выйти или просто хотите сэкономить время;

  • «Новая почта» — формат для пациентов, которые хотят забрать лекарства в ближайшем отделении или почтомате;

  • самовывоз из аптеки – этот вариант позволяет забронировать нужные препараты в конкретной точке и забрать их в удобное время без волнений, что товар закончится.

Также стоит отметить, что все аптечные пункты и сайт Аптека 9-1-1 интегрированы с электронной системой здравоохранения (eHealth). Это означает, что вы можете ввести 16-значный код рецепта, полученного от врача, на сайте apteka911.ua. Система автоматически «подтянет» информацию и покажет список доступных препаратов.

Как получить медикаменты по программе «Доступное лекарство» через «Аптека 9-1-1»?

Отдельно следует выделить роль МИС «Аптека 9-1-1» в реализации государственной программы «Доступные лекарства». Она создана для пациентов с хроническими заболеваниями и помогает получать необходимое лекарство бесплатно или с небольшой доплатой.

Как посол программы, сервис «Аптека 9-1-1» работает на удобство клиентов. Вам не нужно тратить часы на поиски необходимых препаратов в разных аптеках: сегодня все можно сделать онлайн всего за несколько минут. Алгоритм действий очень прост:

  1. Зайдите на сайт «Аптека 9-1-1» по адресу apteka911.ua и перейдите на страницу «Заказ по е-рецепту».

  2. Введите номер рецепта в специальное поле, система автоматически подтянет список доступных препаратов.

  3. Выберите требуемое лекарственное средство из списка. Если государство компенсирует несколько аналогов, пациент имеет право выбрать наиболее подходящую торговую марку.

  4. Отметьте аптеку, в которой вам удобно забрать лекарство.

  5. Нажмите кнопку «Забрать здесь» и подтвердите бронирование.

После этого достаточно прийти в выбранную точку и назвать фармацевту кода подтверждения, который пришел вместе с рецептом. Если вы не хотите тратить время на дорогу, заказ можно получить с помощью сервиса «Новая почта» или заказать курьера прямо домой.

Преимущества сервиса «Аптека 9-1-1»

Популярность сервиса «Аптека 9-1-1» обусловлена ​​несколькими важными факторами. Прежде всего речь идет о значительной экономии времени, ведь система сразу показывает, где именно нужные препараты есть, поэтому вам не нужно ходить от аптеки в аптеку в поисках нужного лекарства.

Кроме того, такой подход позволяет не стоять в очередях. Это особенно актуально при вспышках сезонных заболеваний, когда крайне важно избегать лишних контактов.

Утешит и простота: процесс оформления заказа максимально понятен и не требует специальных знаний или навыков. А благодаря бронированию препарат будет гарантированно ждать вас в выбранной точке.

Таким образом, «Аптека 9-1-1» остается надежным решением для тысяч украинцев, нуждающихся в временной или постоянной медикаментозной терапии.

Напоследок напоминаем: забота о собственном здоровье – это обязанность каждого человека. А доверять этот вопрос стоит только настоящим профессионалам. И «Аптека 9-1-1» точно заслуживает этого звания благодаря удобству, доступности и простоте использования.

