Украинцам советуют быть готовы к графикам отключения света в Винницкой области на 7 августа.

Жителей населённых пунктов в Винницкой области предупредили о плановых графиках отключения света на 7 августа, сообщает издание Politeka.net.

Жители отдельных населенных пунктов предупреждают о графиках отключения света в Винницкой области, которые запланированы на 7 августа 2026 года. Ограничения связаны с проведением профилактических и ремонтных работ на электросетях, необходимых для поддержания стабильной и безопасной работы.

По данным АТ «Винницаоблэнерго», 7 августа с 08:30 до 17:00 без электроснабжения временно останутся жители села Ганнивка. Плановые работы коснутся домов, расположенных по следующим адресам:

Мыру — 1, 1/54, 2, 5, 6, 6А, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38

Соборна — 1, 3, 5, 9, 9А, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 39, 39А, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 59, 65, 67, 69, 93

пров. Мыру — 4

В тот же день с 08:30 до 17:00 кратковременные ограничения также будут введены в селе Зозив. Отключения коснутся только следующих адресов:

Молодижна — 29Е, 31Б

Кроме того, с 08:30 до 17:00 масштабные плановые работы будут проводиться в селе Славна, где без света в течение дня останется значительное количество потребителей. Обесточивание охватит следующие улицы:

Зелена — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8А, 9, 10, 11А, 11Б, 13, 13А, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 25/6, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54;

Коцюбынського — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 22, 24;

Молодижна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15;

Набережна — 2, 3, 6, 7, 8, 9А, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 31, 33, 34, 35, 37, 45, 46, 49;

Пырогова — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 47;

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16;

Соборна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 35А, 61;

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 34;

Шкильна — 1, 1/17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17.

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