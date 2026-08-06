Жителей населённых пунктов в Винницкой области предупредили о плановых графиках отключения света на 7 августа, сообщает издание Politeka.net.
Жители отдельных населенных пунктов предупреждают о графиках отключения света в Винницкой области, которые запланированы на 7 августа 2026 года. Ограничения связаны с проведением профилактических и ремонтных работ на электросетях, необходимых для поддержания стабильной и безопасной работы.
По данным АТ «Винницаоблэнерго», 7 августа с 08:30 до 17:00 без электроснабжения временно останутся жители села Ганнивка. Плановые работы коснутся домов, расположенных по следующим адресам:
- Мыру — 1, 1/54, 2, 5, 6, 6А, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38
- Соборна — 1, 3, 5, 9, 9А, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 39, 39А, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 59, 65, 67, 69, 93
- пров. Мыру — 4
В тот же день с 08:30 до 17:00 кратковременные ограничения также будут введены в селе Зозив. Отключения коснутся только следующих адресов:
- Молодижна — 29Е, 31Б
Кроме того, с 08:30 до 17:00 масштабные плановые работы будут проводиться в селе Славна, где без света в течение дня останется значительное количество потребителей. Обесточивание охватит следующие улицы:
- Зелена — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8А, 9, 10, 11А, 11Б, 13, 13А, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 25/6, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54;
- Коцюбынського — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 22, 24;
- Молодижна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15;
- Набережна — 2, 3, 6, 7, 8, 9А, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 31, 33, 34, 35, 37, 45, 46, 49;
- Пырогова — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 47;
- Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
- Соборна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 35А, 61;
- Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 34;
- Шкильна — 1, 1/17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17.
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