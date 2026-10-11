Графики отключения света в Чернигове на неделю с 12 по 18 октября предполагают плановое обесточивание отдельных улиц города.

Графики отключения света в Чернигове на неделю с 12 по 18 октября показывают, что в отдельных районах электроэнергию не будут подавать в дневные часы.

По предоставленным данным, основной период ограничений приходится на промежуток с 09:00 до 17:00 . Список адресов меняется в зависимости от даты, поэтому жителям следует проверять информацию именно на нужный день, сообщает Черниговоблэнерго.

Где не будет электричества 12 октября

В понедельник, 12 октября, обесточение запланировано с 09:00 до 17:00. В список попали, в частности, 1-й и 2-й Глуховские, Антония Печерского, Борщева, Василия Симоненко, Вишнева, Гоголя, Городнянская, Жабинского, Железнодорожная, Ивана Выговского, Ивана Мазепы, Ильинская, Киевское и Кирилла Разумовского.

Также ограничения будут касаться Кленовой, Княжеской, Ковпака, Корюковской, Коцюбинского, Кропивницкого, Кукушанки, Леонида Каденюка, Липинского, Луговой, Любецкой, Магистратской, Минской, Мира, Молчанова и Мстиславской.

Среди других адресов — Новая, Олегово поле, Александра Мациевского, Памятная, Победы, Песчаная, Приветная, Пятницкая, Ремесленная, Романа Бжеского, Сагайдак, Садовая, Седневская, Сосницкая, Старобилоуская, Теробороны, Успенская, Хлебопекарская, Хлебопекарская, Ягодная и Яровая.

Что запланировано 13–16 октября

Графики отключения света в Чернигове на неделю с 12 по 18 октября на 13 октября также содержат промежуток времени 09:00–17:00. Среди адресов Билевич Елены, Василия Стуса, Волковича, Героев Чернобыля, Гонча, Национальной Гвардии, Ремзаводска, Самострова К., Семена Лощенко и Староказарменная.

14 октября к списку прилагаются 1-й Кривоноса, В. Дрозда, Заводская, Кривоноса, Механизаторов, Механизаторов 1-й, Механизаторов 2-й, Низовая, Подводника Китицына, Тимирязева, Урожайная и Шевчука.

15 октября среди адресов есть Василия Хижнякова, Земская, Квартальный, Кочерги и Троллейбусная. Часть улиц, в частности, Победы, Сагайдак, Садовая, Седневская, Сосницкая, также указана в перечне этого дня.

16 октября плановые ограничения будут касаться, в частности, Алексеева, Партизанской, Сечевых стрелков и Юрия Мезенцева. Для большинства указанных адресов время остается неизменным – с 09:00 до 17:00 .

Расписание может отличаться в зависимости от конкретного адреса. Поэтому перед началом запланированных работ или уходом из дома стоит сверить свою улицу с актуальным перечнем.