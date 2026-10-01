Графики отключения света в Чернигове 2 и 3 октября опубликовало «Черниговоблэнерго»: в течение двух дней подряд, с 09:00 до 17:00, обесточат более полусотни улиц города. Большинство адресов повторяется в оба дня, однако 2 октября список длиннее на четыре улицы.

Отключение света в Черниговской области на этой неделе снова расширили — на 2 и 3 октября энергетики опубликовали новый перечень улиц в Чернигове, которые временно обесточат. Графики отключения света в Чернигове 2 и 3 октября предусматривают отключения с 09:00 до 17:00 — это связано с плановыми работами в электросетях. Как сообщает Черниговоблэнерго, в указанные часы без электроэнергии останутся десятки адресов как в частном секторе, так и среди многоквартирной застройки.

Какие улицы обесточат 2 октября

В пятницу, 2 октября, с 09:00 до 17:00 без света в Чернигове будут следующие улицы:

1-й Глухівський, 2-й Глухівський, Антонія Печерського, Білоуська, Борщова, Вишнева, Вячеслава Радченка, В'ячеслава Чорновола, Глухівська, Городнянська, Забарівський, Залізнична, Івана Виговського, Іллінська, Київське, Кирила Розумовського, Кленова, Корюківська, Кривоноса 2-Й, Кропивницького, Кукушанка, Леоніда Каденюка, Липинського, Лугова, Любецька, Менська, Миру, Молчанова, Національної Гвардії, Нова, Олександра Довженка, Пам'ятна, Пирогова, Піщана, Привітна, Романа Бжеського, Сагайдак, Сагайдак 1-Й, Садова, Седнівська, Седнівський, Солов'їна, Солов'їний, Сосницька, Старобілоуська, Степний, Степова, Успенська, Феодосія Углицького, Швейцарівка, Шевченка, Шевчука, Ярова, Яровий.

Отключения 3 октября

В субботу, 3 октября, перечень почти тот же: с 09:00 до 17:00 обесточат те же улицы, но без четырех адресов — Вячеслава Радченка, Залізнична, Любецька и Старобілоуська. То есть 3 октября эти четыре улицы останутся со светом.

Что учесть жителям

Черниговоблэнерго напоминает, что во время плановых отключений стоит заранее выключить из розеток чувствительные электроприборы, чтобы избежать повреждений при восстановлении напряжения. Время выполнения работ может незначительно смещаться в зависимости от ситуации на местах. Актуальные графики и полный перечень адресов публикуют на официальном сайте компании.

Ранее Politeka сообщала, зарядите павербанки: энергетики опубликовали графики отключения света в Черниговской области 30 сентября и 1 октября.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Чернигове 29 и 30 сентября: опубликованы адреса и время.