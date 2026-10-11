Графіки відключення світла в Чернігові на тиждень з 12 по 18 жовтня передбачають планові знеструмлення окремих вулиць міста.

Графіки відключення світла в Чернігові на тиждень з 12 по 18 жовтня показують, що в окремих районах електроенергію не подаватимуть у денні години.

За наданими даними, основний період обмежень припадає на проміжок з 09:00 до 17:00. Перелік адрес змінюється залежно від дати, тому мешканцям варто перевіряти інформацію саме на потрібний день, повідомляє Чернігівобленерго.

Де не буде електрики 12 жовтня

У понеділок, 12 жовтня, знеструмлення заплановане з 09:00 до 17:00. До переліку потрапили, зокрема, 1-й та 2-й Глухівські, Антонія Печерського, Борщова, Василя Симоненка, Вишнева, Гоголя, Городнянська, Жабинського, Залізнична, Івана Виговського, Івана Мазепи, Іллінська, Київське та Кирила Розумовського.

Також обмеження стосуватимуться Кленової, Княжої, Ковпака, Корюківської, Коцюбинського, Кропивницького, Кукушанки, Леоніда Каденюка, Липинського, Лугової, Любецької, Магістратської, Менської, Миру, Молчанова та Мстиславської.

Серед інших адрес — Нова, Олегове поле, Олександра Мацієвського, Пам'ятна, Перемоги, Піщана, Привітна, П'ятницька, Реміснича, Романа Бжеського, Сагайдак, Садова, Седнівська, Сосницька, Старобілоуська, Тероборони, Успенська, Хлібопекарська, Шевченка, Широка, Шкільна, Яблунева, Ягідна та Ярова.

Що заплановано 13–16 жовтня

Графіки відключення світла в Чернігові на тиждень з 12 по 18 жовтня на 13 жовтня також містять часовий проміжок 09:00–17:00. Серед адрес є Білевич Олени, Василя Стуса, Волковича, Героїв Чорнобиля, Гонча, Національної Гвардії, Ремзаводська, Самострова К., Семена Лощенка та Староказарменна.

14 жовтня до списку додаються 1-й Кривоноса, В. Дрозда, Заводська, Кривоноса, Механізаторів, Механізаторів 1-й, Механізаторів 2-й, Низова, Підводника Китицина, Тимирязєва, Урожайна та Шевчука.

15 жовтня серед адрес є Василя Хижнякова, Земська, Квартальний, Кочерги та Тролейбусна. Частина вулиць, зокрема Перемоги, Сагайдак, Садова, Седнівська, Сосницька, також зазначена у переліку цього дня.

16 жовтня планові обмеження стосуватимуться, зокрема, Алєксєєва, Партизанської, Січових стрільців та Юрія Мезенцева. Для більшості зазначених адрес час залишається незмінним — з 09:00 до 17:00.

Розклад може відрізнятися залежно від конкретної адреси. Тому перед початком запланованих робіт або виходом з дому варто звірити свою вулицю з актуальним переліком.