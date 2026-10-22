Графики отключения света в Харьковской области 23 октября охватят десятки улиц и переулков, а работы продлятся с 08:00 до 17:00.

Графики отключения света в Харьковской области 23 октября предусматривают временное прекращение электроснабжения в Люботинской общине.

Какие адреса останутся без электричества

По информации Люботинского городского совета, ограничения запланированы на пятницу, 23 октября. В список вошли жилые дома на улицах Индустриальной, Исторической, Анатолия Абросимова, Андрея Гнидца, Свободной, Валерия Лобановского, Василия Данилевского, Водянской, Гавенко, Гражданской, Государственной, Дмитровской, Достижений и Дружбы.

Также обесточивание коснутся улиц Дуншовской, Духовской, Заводской, Караванской, Княжеской, Короленко, Коцюбинского, Курортной, Мира, Олимпийской, Подгорной, Полтавской, Полтавского Пути, Прибрежной, Ревчанской, Семьи Кошиц, Садовой, Светлой, Сборной, Слобожан, Ударной, Философской, Франко и Чехова.

Отдельно указаны въезды Свободный, Гвардейский, Западный, Ахтырский и Транспортный, а также Свободный, Княжеский, Колонский, Солнечный, Технический и Ударный переулки.

Какие дома попали в список

Отключения будут касаться не только целых улиц. В сообщении общины указаны конкретные номера домов на отдельных участках.

В частности, во въезде 8 Марта электроснабжение планируют прекратить по адресам № 4, 6 и 8. Во въезде 92-й бригады имени Ивана Сирко указаны дома № 3, 4 и 6. На въезде Ивана Багряного в список внесены № 3, 4 и 6, а на Инд.

Графики отключения света в Харьковской области 23 октября также охватывают дома на въездах в Историческом, Березовском, Боровском, Вишневом, Гвардейском, Гончаре, Гражданском, Дмитровском, Донецком, Дуншовском, Запорожском, Западном и других.

Когда возобновят электроснабжение

Указанный в сообщении период работ - с 08:00 до 17:00. Фактическое время возобновления подачи электроэнергии будет зависеть от хода работ.

Жителям Люботинского общества следует проверить полный перечень адресов на официальном сайте городского совета, поскольку список содержит много конкретных домов и отдельных участков.