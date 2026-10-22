Графіки відключення світла в Харківській області 23 жовтня охоплять десятки вулиць і провулків, а роботи триватимуть із 08:00 до 17:00.

Графіки відключення світла в Харківській області 23 жовтня передбачають тимчасове припинення електропостачання в Люботинській громаді.

Які адреси залишаться без електрики

За інформацією Люботинської міської ради, обмеження заплановані на п'ятницю, 23 жовтня. До переліку увійшли житлові будинки на вулицях Індустріальній, Історичній, Анатолія Абросімова, Андрія Гнідця, Вільній, Валерія Лобановського, Василя Данилевського, Водянській, Гавенка, Громадянській, Державній, Дмитрівській, Досягнень і Дружби.

Також знеструмлення торкнуться вулиць Дуншовської, Духовської, Заводської, Караванської, Княжої, Короленка, Коцюбинського, Курортної, Миру, Олімпійської, Підгірної, Полтавської, Полтавського Шляху, Прибережної, Ревчанської, Родини Кошиць, Садової, Світлої, Слобожанської, Табірної, Тарасівської, Технічної, Транспортної, Ударної, Філософської, Франка та Чехова.

Окремо вказані в'їзди Вільний, Гвардійський, Західний, Охтирський і Транспортний, а також Вільний, Княжий, Колонський, Сонячний, Технічний та Ударний провулки.

Які будинки потрапили до переліку

Відключення стосуватимуться не лише цілих вулиць. У повідомленні громади наведені конкретні номери будинків на окремих ділянках.

Зокрема, у в'їзді 8 Березня електропостачання планують припинити за адресами № 4, 6 і 8. У в'їзді 92-ї бригади імені Івана Сірка зазначені будинки № 3, 4 і 6. На в'їзді Івана Багряного до списку внесені № 3, 4 і 6, а на Індустріальному в'їзді — № 4.

Графіки відключення світла в Харківській області 23 жовтня також охоплюють будинки на в'їздах Історичному, Березівському, Борівському, Вишневому, Гвардійському, Гончара, Громадянському, Дмитрівському, Донецькому, Дуншовському, Запорізькому, Західному та інших.

Коли відновлять електропостачання

Зазначений у повідомленні період робіт — із 08:00 до 17:00. Фактичний час відновлення подачі електроенергії залежатиме від перебігу робіт.

Мешканцям Люботинської громади варто перевірити повний перелік адрес на офіційному сайті міської ради, оскільки список містить багато конкретних будинків і окремих ділянок.