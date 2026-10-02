3 жовтня 2026 року частина мешканців Харківської області залишиться без електропостачання через планові роботи.

Графіки відключення світла у Харківській області на 3 жовтня оприлюднили енергетики — у місті Люботин заплановане тимчасове припинення подачі електроенергії.

Знеструмлення триватиме з 08:31 до 17:09, тобто без світла окремі оселі можуть пробути понад вісім годин.

Про це повідомляє сайт Люботинської громади, де опубліковано повний перелік адрес, яких торкнуться роботи.

Під відключення потрапляють приватні будинки та квартири на низці вулиць Люботина. Зокрема, повністю знеструмлять будинки на вулиці Миру, у провулку Миру, провулку Травневому, провулку імені Федора Балавенського.

Також без електроенергії залишаться частина будинків на вулицях Анатолія Абросімова, Богдана Свіда, Каштпова, Травневій, Чкалова, а ще в провулках Каштановому та Леонтовича.

Які адреси відключать 3 жовтня

Найбільше відключень заплановано на вулиці Миру — тут без світла залишаться будинки з номерами від 10 до 35, а також частково інші споруди. Повний список з номерами будівель енергетики оприлюднили на офіційній сторінці громади.

Мешканцям радять заздалегідь зарядити телефони, павербанки та підготувати автономне освітлення, адже ремонтно-профілактичні роботи можуть затягнутися до вечора.

У разі аварійних ситуацій або уточнення графіка варто звертатися до місцевих енергетиків — актуальні контакти розміщені на сайті Люботинської територіальної громади.

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