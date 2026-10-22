Денежная помощь в Днепропетровской области предусмотрена для уязвимых семей, пострадавших из-за войны войны и занимающихся сельским хозяйством.

Денежная помощь в Днепропетровской области предоставляется в рамках программы Эстонского совета по делам беженцев, а сумма зависит от вида хозяйственной деятельности.

Кто может получить финансовую поддержку

Программа охватывает жителей Криворожского, Никопольского и Синельниковского районов. Подать заявку могут домохозяйства, отвечающие критериям уязвимости и планирующие самостоятельно производить продукты питания.

В частности, претендовать на поддержку могут:

семьи с людьми с инвалидностью I–II группы или тяжелыми хроническими заболеваниями;

домохозяйства, в которых живут только люди в возрасте от 60 лет, в том числе одинокие пенсионеры;

семьи с тремя или более несовершеннолетними детьми;

семьи с беременными женщинами и малышами младше двух лет;

одинокие матери или родители, воспитывающие детей до 18 лет;

домохозяйства, где безработные люди в возрасте 50-59 лет или все взрослые в возрасте 18-49 лет не имеют работы;

семьи ветеранов, завершивших военную службу;

молодые семьи, где возраст членов не превышает 24 лет.

Наличие хотя бы одного из перечисленных обстоятельств является условием участия, но не гарантирует назначение выплаты.

Какие суммы можно получить

Размер единовременной поддержки зависит от направления хозяйствования:

16 600 гривен - на выращивание растений в открытом грунте или теплице;

12 780 гривен - на производство мяса и яиц, в частности разведение птицы, свиней, кроликов и нутрий;

17 381 гривна - на производство молочной продукции, в частности разведение коров, коз и овец.

Денежная помощь в Днепропетровской области должна поддержать собственное производство продовольствия и улучшить продовольственную безопасность семей, подвергшихся последствиям боевых действий.

Как зарегистрироваться в рассрочку

Для участия необходимо заполнить специальную форму предварительной регистрации и подготовить документы, подтверждающие соответствие критериям программы.

В зависимости от ситуации могут потребоваться справка внутренне перемещенного лица, медицинское подтверждение ранения или психологической травмы из-за боевых действий, документы о потере члена семьи, справка об инвалидности в результате войны, акт повреждения жилья или подтверждение проживания на территории, где ведутся или велись боевые действия.

Условия участия и доступность регистрации следует проверить на официальных ресурсах Эстонского совета по делам беженцев , поскольку подача заявки сама по себе не гарантирует получения средств.