Центр «ЯМаріуполь.Київ» запустив програму підтримки: ВПО та місцеві жителі Дніпропетровщини можуть отримати до 2600 доларів США на започаткування, відновлення чи розвиток власного мікробізнесу. Кошти спрямовуються виключно на придбання обладнання та інструментів.

Різке похолодання на Дніпропетровщині — не єдине, що цього тижня варто знати жителям області. Внутрішньо переміщені особи та місцеві жителі Дніпропетровської області можуть отримати грант до 2600 доларів США на започаткування, відновлення або розвиток власного мікробізнесу.

Програму підтримки запустив центр «ЯМаріуполь.Київ», повідомляє видання «Відомо». Вона розрахована на громадян і мікропідприємства, які втратили роботу чи справу через війну та хочуть розпочати або розширити власний бізнес.

Хто може взяти участь у програмі

Узяти участь можуть дві категорії. Перша — внутрішньо переміщені особи. Друга — місцеві жителі громад Дніпропетровщини та інших визначених областей, території яких належать до зон, де ведуться або велися бойові дії, згідно з переліком наказу №376.

Крім Дніпропетровської області, проєкт працює у Київській області та місті Києві, а також у Чернігівській і Одеській областях.

На що можна спрямувати кошти

Отримані гроші дозволено витрачати виключно на придбання обладнання та інструментів для бізнесу. Водночас бізнес-ідеї в аграрному напрямі в межах цієї програми не підтримуються.

Окрім прямого фінансування, учасники отримують безкоштовний доступ до навчальних курсів, практичних онлайн-зустрічей та занять із планування, розвитку й масштабування власних бізнес-проєктів.

Як подати заявку на грант

Заявки приймаються після попередньої реєстрації за онлайн-посиланням, яке публікує центр «ЯМаріуполь.Київ». У формі слід зазначити контакти, статус (ВПО або місцевий житель) та коротко описати бізнес-ідею чи наявну справу.

Грант надається у вигляді оплати обладнання та інструментів, а не готівкою на рахунок. Максимальний розмір допомоги — до 2600 доларів США на одного учасника.

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