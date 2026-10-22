Грошова допомога в Дніпропетровській області передбачена для вразливих родин, які постраждали через війну та займаються сільським господарством.

Грошова допомога в Дніпропетровській області надається в межах програми Естонської ради у справах біженців, а сума залежить від виду господарської діяльності.

Хто може отримати фінансову підтримку

Програма охоплює мешканців Криворізького, Нікопольського та Синельниківського районів. Подати заявку можуть домогосподарства, які відповідають критеріям вразливості та планують самостійно виробляти продукти харчування.

Зокрема, претендувати на підтримку можуть:

родини з людьми з інвалідністю I–II групи або тяжкими хронічними захворюваннями;

домогосподарства, у яких живуть лише люди віком від 60 років, зокрема самотні пенсіонери;

сім'ї з трьома або більше неповнолітніми дітьми;

родини з вагітними жінками та малюками віком до двох років;

одинокі матері або батьки, які виховують дітей до 18 років;

домогосподарства, де є безробітні люди віком 50–59 років або всі дорослі віком 18–49 років не мають роботи;

сім'ї ветеранів, які завершили військову службу;

молоді родини, де вік членів не перевищує 24 років.

Наявність хоча б однієї з перелічених обставин є умовою участі, але не гарантує призначення виплати.

Які суми можна отримати

Розмір одноразової підтримки залежить від напряму господарювання:

16 600 гривень — на вирощування рослин у відкритому ґрунті або теплиці;

12 780 гривень — на виробництво м'яса та яєць, зокрема розведення птиці, свиней, кролів і нутрій;

17 381 гривня — на виробництво молочної продукції, зокрема розведення корів, кіз та овець.

Грошова допомога в Дніпропетровській області має підтримати власне виробництво харчів і поліпшити продовольчу безпеку родин, які зазнали наслідків бойових дій.

Як зареєструватися на виплату

Для участі потрібно заповнити спеціальну форму попередньої реєстрації та підготувати документи, що підтверджують відповідність критеріям програми.

Залежно від ситуації можуть знадобитися довідка внутрішньо переміщеної особи, медичне підтвердження поранення або психологічної травми через бойові дії, документи про втрату члена сім'ї, довідка про інвалідність унаслідок війни, акт пошкодження житла або підтвердження проживання на території, де ведуться чи велися бойові дії.

Умови участі та доступність реєстрації варто перевірити на офіційних ресурсах Естонської ради у справах біженців, оскільки подання заявки саме по собі не гарантує отримання коштів.