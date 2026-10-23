Графики отключения света в Кропивницком 24 и 25 октября предусматривают временное обесточивание ряда домов.

Графики отключения света в Кропивницком 24 и 25 октября связаны с техническим обслуживанием электросетей.



Сообщает Кировоградоблэнерго.

Работы запланированы на выходные. По обнародованным данным, в большинстве указанных адресов электроэнергии не будет с 08:00 до 17:00. На бульваре Студенческие ограничения будут действовать 24 октября с 09:00 до 16:00.

Где выключат электроэнергию 24 октября

В субботу, 24 октября, специалисты будут проводить техническое обслуживание по следующим адресам:

Переулок Экспериментальный: дома №1, 8.

Улица Ивана Сирко: № 1, 1/3, 1/4, 2, 2А, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 1Б, 1В, 21, 22, 31, 34, 36, 37.

Улица Яворницкого: №1, 2А, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 30.

Переулок Экспериментальный: №1, 4А, 8.

Улица Героев Мариуполя: № 87В, 102, 102В, 106, 106Ж, 106-И, 106Д, 106Е, 106К, 106Л, 108А, 123-А, 125, 125Б, 1

Бульвар Студенческий: №11, 13, 15, 19А. Здесь электроснабжение планируется прекратить с 09:00 до 16:00.

Какие адреса останутся без света 25 октября

В воскресенье, 25 октября, техническое обслуживание продолжат по части тех же адресов.

С 08:00 до 17:00 электроэнергию планируют выключить на Экспериментальном переулке (№ 1, 8 и 4А), улицах Ивана Сирко и Яворницкого, а также на улице Героев Мариуполя.

Графики отключения света в Кропивницком 24 и 25 октября охватывают конкретные дома, поэтому жителям следует сверить свой адрес со списком. На время работ желательно зарядить телефоны, подготовить фонари и учесть возможные неудобства из-за отсутствия электроэнергии.

Указанное время соответствует обнародованному плану технического обслуживания. Если график изменится, следует проверить обновленную информацию у оператора сети.