Графіки відключення світла в Кропивницькому 24 та 25 жовтня передбачають тимчасове знеструмлення низки будинків.

Графіки відключення світла в Кропивницькому 24 та 25 жовтня пов’язані з технічним обслуговуванням електромереж.



Повідомляє Кіровоградобленерго.

Роботи заплановані на вихідні. За оприлюдненими даними, у більшості зазначених адрес електроенергії не буде з 08:00 до 17:00. На бульварі Студентському обмеження діятимуть 24 жовтня з 09:00 до 16:00.

Де вимкнуть електроенергію 24 жовтня

У суботу, 24 жовтня, фахівці проводитимуть технічне обслуговування за такими адресами:

Провулок Експериментальний: будинки № 1, 8.

Вулиця Івана Сірка: № 1, 1/3, 1/4, 2, 2А, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 1Б, 1В, 21, 22, 31, 34, 36, 37.

Вулиця Яворницького: № 1, 2А, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 30.

Провулок Експерементальний: № 1, 4А, 8.

Вулиця Героїв Маріуполя: № 87В, 102, 102В, 106, 106Ж, 106-И, 106Д, 106Е, 106К, 106Л, 108А, 123-А, 125, 125Б, 127А, 156.

Бульвар Студентський: № 11, 13, 15, 19А. Тут електропостачання планують припинити з 09:00 до 16:00.

Які адреси залишаться без світла 25 жовтня

У неділю, 25 жовтня, технічне обслуговування продовжать за частиною тих самих адрес.

З 08:00 до 17:00 електроенергію планують вимкнути на провулку Експериментальному (№ 1, 8 та 4А), вулицях Івана Сірка й Яворницького, а також на вулиці Героїв Маріуполя.

Графіки відключення світла в Кропивницькому 24 та 25 жовтня охоплюють конкретні будинки, тому жителям варто звірити свою адресу з переліком. На час робіт бажано зарядити телефони, підготувати ліхтарі та врахувати можливі незручності через відсутність електроенергії.

Зазначений час відповідає оприлюдненому плану технічного обслуговування. Якщо графік зміниться, варто перевірити оновлену інформацію в оператора електромереж.