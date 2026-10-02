Графіки відключення світла у Кіровоградській області 3 та 4 жовтня оприлюднило Кіровоградобленерго — йдеться про планові знеструмлення під час технічного обслуговування мереж.

Нові відключення світла у Кіровоградській області цього тижня продовжуються — енергетики опублікували графіки планових знеструмлень на 3 та 4 жовтня. Усі роботи виконуватимуться в межах міста Кропивницький.

Усі відключення пов'язані з технічним обслуговуванням мереж і триватимуть з 08:00 до 17:00. Про це повідомляє Кіровоградобленерго на своєму офіційному сайті, де опубліковано повний графік планових відключень.

Які вулиці без світла 3 жовтня

У суботу, 3 жовтня, знеструмлять низку адрес. Серед них вул. Дорогого Семена (будинки 13–28), провулок Гурбенський, вул. Гурбенська, провулки Санаторний 1-й, 2-й та 3-й, провулок Луньовський (буд. 11), провулок Профілакторний (буд. 9 і 11).

Також без електроенергії тимчасово залишаться мешканці вул. Садової — зокрема будинки 90К, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114 та 143. У переліку також вул. Бобринецький шлях (58/49, 60/32), провулок Санаторний (будинки від 14/2 до 53А) та вул. Миколи Міхновського, 93.

Що зміниться 4 жовтня

У неділю, 4 жовтня, до переліку додадуться адреси на вул. Світлани Барабаш: будинки 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 41, 43, 43а, 43б, 45, 45а та 47.

Водночас у цей день повторяться знеструмлення за тими самими адресами, що й 3 жовтня, — на вул. Дорогого Семена, провулках Гурбенський, Санаторний 1-й, 2-й, 3-й, Луньовський, Профілакторний, вул. Гурбенській, Садовій, Бобринецькому шляху та вул. Миколи Міхновського.

Енергетики нагадують, що графіки відключення світла у Кіровоградській області можуть коригуватися залежно від погодних умов та стану мереж. Мешканцям радять заздалегідь зарядити гаджети й павербанки.

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