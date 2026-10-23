Графики отключения света в Запорожье 24 октября связаны с ремонтом электрооборудования, который продлится с 08:00 до 20:00.

Сообщает Запорожьеоблэнерго.

Ограничения охватят ряд улиц в разных районах города. Жителям указанных домов следует заранее зарядить телефоны, подготовить фонари и учесть возможное отсутствие электроэнергии в течение дня.

По обнародованному перечню, плановые работы охватят следующие адреса:

Улица Автозаводская: дома № 1, 4, 6, 6А, 8, 8Б, 10–12, 11А, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 32А, 34, 36, 4

Улица Академика Амосова: №48, 75, 79, 83, 107/109, 111.

Улица Благовещенская: № 2, 4, 6-20, 27-31, 31В, 31Г.

Улица Водограйная: №1, 3, 3А, 3Б, 5, 5А, 7, 7А.

Улица Владимира Украинца: дома № 1, 1Б, 1–3, 4, 4А, 5А–5Г, 6, 7, 9, 10, 12, 12А, 12В, 13, 13А, 13Б, 14А, 15, 15А, 15 18А, 19, 19А, 20, 20А, 21, 27.

Улица Героев Национальной гвардии Украины: № 2, 6, 9, 9А, 11, 11А, 11Б, 13, 15, 15А, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 31, 37, 34, 44

Улица Глиссерная: №4.

Улица Домаха: №3Ж.

Улица Запорожская: №6.

Улица Нагнибиды: №15.

Первая Литейная: № 2, 4, 6, 8.

Улица Покровская: № 3-7, 9, 9Б, 10, 11, 12-14.

Улица Почтовая: № 21, 71, 117, 119.

Улица Святого Николая: № 1, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 54, 61, 65, 67, 69, 69А, 71, 71А, 71Б, 71Б

Улица Троицкая: №10.

Улица Украинская: №2Ж, 4А, 6, 6А.

Улица Крепостная: №2В.

Улица Школьная: №17А, 30, 32, 34, 36, 52, 56.

Привокзальная площадь: №17.

Проспект Соборный: №29, 49, 53.

Что следует учесть горожанам

Графики отключения света в Запорожье 24 октября предусматривают проведение технических работ в течение 12 часов. Для отдельных многоэтажек в списке указаны конкретные подъезды, поэтому важно проверить не только номер дома, но и соответствующую секцию.

Плановое время завершения ремонта - 20:00. Фактическое восстановление электроснабжения будет зависеть от хода работ. Если список изменится, актуальную информацию следует проверить в официальных сообщениях оператора электросетей.