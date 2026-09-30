Графіки відключення світла у Запорізькій області 1 та 2 жовтня оприлюднили енергетики: у Запоріжжі проведуть планові й термінові ремонти електрообладнання, тож без світла тимчасово залишаться десятки вулиць міста.

Графіки відключень у Запорізькій області стають усе щільнішими: після 30 вересня та 1 жовтня енергетики одразу запланували роботи на наступні два дні. 1 та 2 жовтня без електроенергії періодично залишатимуться десятки вулиць Запоріжжя. Як повідомляє «Запоріжжяобленерго», причиною є планові й термінові ремонти електрообладнання, а не графіки погодинних відключень через дефіцит потужності.

Найдовше світла не буде у четвер, 1 жовтня: у проміжку 08:00–20:00 знеструмлять великий масив адрес — Соборний проспект, Привокзальну площу та понад два десятки вулиць, зокрема Автозаводську, Історичну, Партизанську, Троїцьку і Шкільну. Другий плановий блок триватиме з 09:00 до 17:00 — він охопить Алмазну, Анатолія Солов'яненка, Володимира Мономаха, Молодіжну, Перспективну, Фінансову та Північне шосе (22Д).

Терміновий ремонт у четвер, з 09:30 до 17:00, вимкне світло на вулиці Зачиняєва — лише за окремими номерами будинків (22–56, 23–39, 45–61 та частина інших). А в ніч на 2 жовтня частина міста залишиться без електропостачання: з 23:00 до 07:00 — Алмазна, Аматорська, Компресорна, Насосна, Фільтрова та провулок Черепашковий, а з 23:00 до 06:00 — Бодянського, Вузлова, Світловодська, Селищна, Січеславська та провулок Самопливний.

У п'ятницю, 2 жовтня, найбільше робіт припаде на 08:00–18:00: у переліку одразу кілька десятків адрес — Аеродромна, Азовська, Київська, Кам'яна, Промислова, Соборний проспект та масив Оріхова Бухта. Паралельно з 09:00 до 17:00 знеструмлять Авіаційну, Барикадну, Космічну, Садову, Степову, Фінансову, Хлібну та Ясельну.

Термінові ремонти в п'ятницю триватимуть з 09:00 до 17:00 на вулицях Автодорівська (будинки 14–26), Володимира Мономаха (1–7), Гончара, Учительська, Чонгарська та в провулках Єреванський і Стальний; з 09:30 до 17:00 світло вимкнуть і на частині вулиці Зачиняєва. Повний перелік адрес можна переглянути за посиланням на графіки.

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