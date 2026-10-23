Графіки відключення світла в Запоріжжі 24 жовтня пов’язані з ремонтом електрообладнання, який триватиме з 08:00 до 20:00.

Повідомляє Запоріжжяобленерго.

Обмеження охоплять низку вулиць у різних районах міста. Мешканцям зазначених будинків варто заздалегідь зарядити телефони, підготувати ліхтарі та врахувати можливу відсутність електроенергії протягом дня.

За оприлюдненим переліком, планові роботи охоплять такі адреси:

Вулиця Автозаводська: будинки № 1, 4, 6, 6А, 8, 8Б, 10–12, 11А, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 32А, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 44.

Вулиця Академіка Амосова: № 48, 75, 79, 83, 107/109, 111.

Вулиця Благовіщенська: № 2, 4, 6–20, 27–31, 31В, 31Г.

Вулиця Водограйна: № 1, 3, 3А, 3Б, 5, 5А, 7, 7А.

Вулиця Володимира Українця: будинки № 1, 1Б, 1–3, 4, 4А, 5А–5Г, 6, 7, 9, 10, 12, 12А, 12В, 13, 13А, 13Б, 14А, 15, 15А, 15Б, 16А, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 21, 27.

Вулиця Героїв Національної гвардії України: № 2, 6, 9, 9А, 11, 11А, 11Б, 13, 15, 15А, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 31, 37, 39, 41, 41А, 43, 47, 49.

Вулиця Глісерна: № 4.

Вулиця Домаха: № 3Ж.

Вулиця Запорізька: № 6.

Вулиця Нагнибіди: № 15.

Перша Ливарна: № 2, 4, 6, 8.

Вулиця Покровська: № 3–7, 9, 9Б, 10, 11, 12–14.

Вулиця Поштова: № 21, 71, 117, 119.

Вулиця Святого Миколая: № 1, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 54, 61, 65, 67, 69, 69А, 71, 71А, 71Б, 73.

Вулиця Троїцька: № 10.

Вулиця Українська: № 2Ж, 4А, 6, 6А.

Вулиця Фортечна: № 2В.

Вулиця Шкільна: № 17А, 30, 32, 34, 36, 52, 56.

Привокзальна площа: № 17.

Проспект Соборний: № 29, 49, 53.

Що варто врахувати містянам

Графіки відключення світла в Запоріжжі 24 жовтня передбачають проведення технічних робіт упродовж 12 годин. Для окремих багатоповерхівок у списку зазначені конкретні під'їзди, тому важливо перевірити не лише номер будинку, а й відповідну секцію.

Плановий час завершення ремонту — 20:00. Фактичне відновлення електропостачання залежатиме від перебігу робіт. Якщо перелік зміниться, актуальну інформацію варто перевірити в офіційних повідомленнях оператора електромереж.