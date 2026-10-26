Денежная помощь в Одесской области предусмотрена для семей после рождения ребенка в рамках государственной программы «Упаковка малыша».

Денежная помощь в Одесской области предоставляется в форме набора необходимых вещей для младенца или денежной компенсации в размере 8451 грн.

Об условиях получения услуги сообщил Ренийский городской совет. С 1 января 2026 программа продолжает работать в двух форматах: родители могут выбрать готовый беби-бокс или средства вместо него.

Кто может получить выплату

Воспользоваться программой могут граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, законно проживающие на территории страны. Право на помощь также имеют люди со статусом беженца и лица, нуждающиеся в дополнительной защите.

Оформить «Упаковку малыша» могут не только биологические родители. Среди возможных получателей усыновители, опекуны, родственники, приемные родители и патронатные воспитатели.

Входящий в бэби-бокс

Набор содержит более 90 предметов, необходимых для ухода за младенцем в первые месяцы жизни. Среди них – подгузники, пеленки, одеяла, средства гигиены и игрушки. Список вещей обнародован на сайте Министерства социальной политики.

Вместо натуральной помощи можно выбрать компенсацию в размере 8451 гривны . Деньги засчитывают на специальный банковский счет. Потратить их можно только на детские товары и средства гигиены в магазинах, участвующих в программе. Срок использования денежных средств составляет один год.

Как оформить «Упаковка малыша»

Получить набор можно непосредственно в роддоме, перинатальном или неонатальном центре. Если у заведения нет бэби-боксов, заявление нужно подать в течение 30 календарных дней после рождения ребенка через сервис «еМалятко» в приложении «Действие» или в центре предоставления административных услуг (ЦНАП).

Для оформления понадобятся свидетельство о рождении ребенка и, при необходимости, документ, подтверждающий факт рождения вне медицинского учреждения.

Обратиться за денежной компенсацией необходимо в течение 12 месяцев со дня рождения малыша. Сам набор можно получить начиная с 36 недели беременности или после рождения ребенка, но не позднее трех месяцев от этой даты.

Детали программы обнародовал Ренийский городской совет .