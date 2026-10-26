Грошова допомога в Одеській області передбачена для сімей після народження дитини в межах державної програми «Пакунок малюка».

Грошова допомога в Одеській області надається у формі набору необхідних речей для немовляти або грошової компенсації в розмірі 8451 гривні.

Про умови отримання послуги повідомила Ренійська міська рада. З 1 січня 2026 року програма продовжує працювати у двох форматах: батьки можуть обрати готовий бебі-бокс або кошти замість нього.

Хто може отримати виплату

Скористатися програмою можуть громадяни України, а також іноземці й особи без громадянства, які законно проживають на території країни. Право на допомогу також мають люди зі статусом біженця та особи, які потребують додаткового захисту.

Оформити «Пакунок малюка» можуть не лише біологічні батьки. Серед можливих отримувачів також усиновлювачі, опікуни, родичі, прийомні батьки та патронатні вихователі.

Що входить до бебі-бокса

Набір містить понад 90 предметів, потрібних для догляду за немовлям у перші місяці життя. Серед них — підгузки, пелюшки, ковдри, засоби гігієни та іграшки. Перелік речей оприлюднений на сайті Міністерства соціальної політики.

Замість натуральної допомоги можна обрати компенсацію в розмірі 8451 гривні. Гроші зараховують на спеціальний банківський рахунок. Витратити їх дозволено лише на дитячі товари й засоби гігієни в магазинах, які беруть участь у програмі. Строк використання коштів становить один рік.

Як оформити «Пакунок малюка»

Отримати набір можна безпосередньо в пологовому будинку, перинатальному або неонатальному центрі. Якщо заклад не має бебі-боксів, заяву потрібно подати протягом 30 календарних днів після народження дитини через сервіс «єМалятко» в застосунку «Дія» або в центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Для оформлення знадобляться свідоцтво про народження дитини та, за потреби, документ, який підтверджує факт народження поза медичним закладом.

Звернутися за грошовою компенсацією необхідно протягом 12 місяців від дня народження малюка. Сам набір можна отримати починаючи з 36-го тижня вагітності або після народження дитини, але не пізніше трьох місяців від цієї дати.

Деталі програми оприлюднила Ренійська міська рада.