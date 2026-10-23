Выплаты ВПЛ без повторного обращения начисляют тем, кто получал пособие до 31 августа 2026 года и продолжает отвечать установленным требованиям.

Такие правила предусматривает постановление Кабинета Министров №1087 от 3 сентября 2026г. В то же время, автоматическое продление касается не всех получателей, поэтому некоторым людям придется подавать новое заявление.

Кто получит деньги автоматически

По информации Пенсионного фонда, помощь без повторного обращения продолжают, в частности, следующим категориям:

  • пенсионерам, у которых пенсия не превышает 10380 гривен;

  • людям с инвалидностью I и II групп;

  • беременным женщинам начиная с 30-й недели;

  • лицам старше 55 лет, которые официально работают или состоят на учете в центре занятости;

  • семьям с детьми, если они отвечают установленным критериям;

  • детям-сиротам, лицам из их числа в возрасте до 23 лет и опекунам в предусмотренных случаях.

Для продолжения также важно, чтобы человек и дальше отвечал требованиям программы. Изменения в имущественном положении, составе семьи или других обстоятельствах могут повлиять на решение.

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Кому нужно подавать новое заявление

Автоматическое начисление не распространяется на трудоспособных переселенцев младше 55 лет, если они не относятся к другим определенным категориям. Им следует обратиться в Пенсионный фонд и подтвердить право на помощь.

Новое заявление также может потребоваться после рождения ребенка, женитьбы, развода или переезда члена семьи. Если выплата ранее была остановлена ​​из-за превышения дохода, длительного пребывания за границей или других причин, ее автоматически не возобновят.

Как подать документы

Обратиться можно в сервисный центр Пенсионного фонда, ЦНАП или через вебпортал электронных услуг ПФУ. Для онлайн-представления понадобится квалифицированная электронная подпись, а также документы, подтверждающие право на помощь.

Перед обращением следует проверить справку ВПЛ и актуальность указанного адреса проживания. Если деньги не поступили, хотя человек относится к категории с автоматическим продолжением, следует уточнить причину в Пенсионном фонде.

Помощь назначают шестимесячными периодами. По новому заявлению начисление начинается с месяца обращения, поэтому откладывать представление документов не следует.