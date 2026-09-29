Переселенці з Оржицької громади можуть подати заявку на грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Розповідаємо, хто має право на виплату та як її оформити.

Грошова допомога в Полтавській області для переселенців продовжує надходити, і цього разу оголосили новий набір заявок саме для мешканців Оржицької громади. Внутрішньо переміщені особи, які там офіційно зареєстровані, можуть звернутися по фінансову підтримку від УВКБ ООН.

Про відкриття реєстрації повідомило «Суспільне Полтава» з посиланням на місцеву владу. Програму реалізує Управління Верховного комісара ООН у справах біженців — організація, яка вже не перший рік підтримує переселенців в Україні грошовими виплатами на оренду житла, продукти та базові потреби.

Хто може подати заявку

Допомогу можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані або фактично проживають на території Оржицької громади Полтавської області. Перевагу зазвичай надають найбільш вразливим категоріям — родинам із дітьми, людям похилого віку, особам з інвалідністю та тим, хто не має власного житла й змушений орендувати помешкання.

Важливо, що заявку розглядають індивідуально: фахівці УВКБ ООН перевіряють відповідність критеріям вразливості, і саме від цього залежить, чи увійде родина до списку отримувачів. Про точну суму виплати місцева влада на момент оголошення не повідомила — розмір допомоги уточнюють під час реєстрації.

Як оформити допомогу

Для реєстрації потрібно особисто звернутися до пункту прийому, який організували на території громади. Місцева влада опублікувала графік роботи таких пунктів, тож переселенцям радять заздалегідь уточнити адресу та час прийому в Оржицькій сільській раді або через офіційні сторінки громади.

Які документи потрібні

Для подання заявки зазвичай просять підготувати такі документи: паспорт або ID-картку, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН), довідку внутрішньо переміщеної особи, а також документи, що підтверджують склад родини. За наявності можуть попросити документи про інвалідність, багатодітність або інші підстави для пріоритету.

УВКБ ООН працює через партнерські благодійні організації, тому на місці реєстрацію можуть проводити представники фонду-партнера. Гроші зазвичай нараховують на банківську картку, тож варто з собою мати її реквізити.

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