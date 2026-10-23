Виплати ВПО для частини переселенців продовжили автоматично ще на шість місяців — до 28 лютого 2027 року.

Виплати ВПО без повторного звернення нараховують тим, хто отримував допомогу до 31 серпня 2026 року та продовжує відповідати встановленим вимогам.

Такі правила передбачає постанова Кабінету Міністрів №1087 від 3 вересня 2026 року. Водночас автоматичне продовження стосується не всіх отримувачів, тому деяким людям доведеться подавати нову заяву.

Хто отримає гроші автоматично

За інформацією Пенсійного фонду, допомогу без повторного звернення продовжують, зокрема, таким категоріям:

пенсіонерам, у яких пенсія не перевищує 10 380 гривень;

людям з інвалідністю I та II груп;

вагітним жінкам починаючи з 30-го тижня;

особам віком від 55 років, які офіційно працюють або перебувають на обліку в центрі зайнятості;

сім’ям із дітьми, якщо вони відповідають установленим критеріям;

дітям-сиротам, особам із їх числа віком до 23 років та опікунам у передбачених випадках.

Для продовження також важливо, щоб людина й надалі відповідала вимогам програми. Зміни в майновому стані, складі родини чи інших обставинах можуть вплинути на рішення.

Кому потрібно подавати нову заяву

Автоматичне нарахування не поширюється на працездатних переселенців віком до 55 років, якщо вони не належать до інших визначених категорій. Їм потрібно звернутися до Пенсійного фонду та підтвердити право на допомогу.

Нова заява також може знадобитися після народження дитини, одруження, розлучення або переїзду члена сім’ї. Якщо виплату раніше зупинили через перевищення доходу, тривале перебування за кордоном чи інші причини, її автоматично не поновлять.

Як подати документи

Звернутися можна до сервісного центру Пенсійного фонду, ЦНАПу або через вебпортал електронних послуг ПФУ. Для онлайн-подання знадобиться кваліфікований електронний підпис, а також документи, що підтверджують право на допомогу.

Перед зверненням варто перевірити довідку ВПО та актуальність зазначеної адреси проживання. Якщо гроші не надійшли, хоча людина належить до категорії з автоматичним продовженням, слід уточнити причину в Пенсійному фонді.

Допомогу призначають шестимісячними періодами. За новою заявою нарахування починається з місяця звернення, тому відкладати подання документів не варто.