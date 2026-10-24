График отключения света в Запорожье 25 октября охватывает ряд улиц, где электроэнергии не будет с 08:00 до 20:00.



Об этом сообщает Запорожьеоблэнерго .

Работы намечены на воскресенье, 25 октября 2026 года. Жителям указанных домов следует заранее зарядить телефоны, павербанки и другие устройства, а также позаботиться о запасе воды, если ее подача зависит от электричества.

Какие улицы останутся без света

По обнародованному перечню, плановый ремонт коснется следующих адресов:

ул. Автозаводская: дома 1, 4, 6, 6а, 8, 8б, 10, 11, 12, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 32а, 34, 36, 36а, 4

ул. Академика Амосова: 48, 75, 79, 83, 107/109, 111;

ул. Благовещенская: 2, 4, 6–20, 27–31, 31в, 31г;

ул. Водограйная: 1, 3, 5, 5а, 7, 7а, а также отдельные подъезды домов;

ул. Владимира Украинца: 1-6, 9, 10, 12, 12а, 12в, 13, 13а, 13б, 14а, 15, 15а, 15б, 16а, 17-21, 27;

ул. Героев Национальной гвардии Украины: 2, 6, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 31, 37, 39, 41, 41

Также ремонтные работы запланированы по адресам:

ул. Глиссерная: 4;

ул. Домаха: 3ж;

ул. Запорожская: 6;

ул. Нагнибеды: 15;

ул. Первая Литейная: 2, 4, 6, 8;

ул. Покровская: 3-7, 9, 9б, 10, 11, 12-14, 14;

ул. Почтовая: 21, 71, 117, 119;

ул. Святого Николая: 1, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 54, 61, 65, 67, 69, 69а, 71, 71а, 71б, 73;

ул. Троицкая: 10;

ул. Украинский: 2ж, 4а, 6, 6а;

ул. Крепостная: 2в;

ул. Школьная: 17а, 30, 32, 34, 36, 52, 56;

пл. Привокзальна: 17;

просп. Соборный: 29, 49, 53.



Что следует учесть

График отключения света в Запорожье на 25 октября касается плановых работ, а заявленное время обесточивания – 08:00–20:00. В некоторых многоэтажках ограничения могут включать только отдельные подъезды или квартиры, поэтому перед ремонтом стоит сверить свой адрес с полным перечнем оператора электросетей.

График отключения света в Запорожье на 25 октября может быть уточнен в зависимости от течения работ. Если электропитание не возобновлено в указанное время, проверьте обновление на официальных ресурсах поставщика.