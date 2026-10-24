График отключения света в Кропивницком на 25 октября предусматривает временное обесточивание из-за технического обслуживания электросетей.

График отключения света в Кропивницком на 25 октября охватывает несколько улиц и переулков, где электроэнергию планируют отключить с 08:00 до 17:00.

Сообщает Кировоградоблэнерго .

Работы запланированы на воскресенье. Жителям указанных домов следует заранее зарядить телефоны и другие устройства, а также учесть возможные перебои при использовании электроприборов.

Где не будет электроэнергии

По обнародованному перечню, техническое обслуживание охватит следующие адреса:

Улица Ивана Сирко: дома 1, 1/3, 1/4, 1Б, 1В, 2, 2А, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 21, 22, 31, 34, 36, 37.

Улица Яворницкого: 1, 2А, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 30.

Переулок Экспериментальный: 1, 4А, 8.

Улица Героев Мариуполя: 87в, 102, 102в, 106, 106ж, 106-й, 106д, 106е, 106к, 106л, 108а, 123-а, 125, 125б, 12

В таблице также отдельно указан переулок Экспериментальный, дома 1 и 8. Эти адреса повторяются в начальном списке.

Когда возобновят электроснабжение

График отключения света в Кропивницком на 25 октября предусматривает завершение технических работ в 17:00. Если обслуживание состоится по плану, электроснабжение должно быть возобновлено после окончания работ.

Жителям следует учесть возможное обесточивание при планировании домашних дел. При необходимости лучше заранее зарядить павербанки, ноутбуки и другие устройства, которыми пользуются в течение дня.

График отключения света в Кропивницком на 25 октября может измениться в зависимости от технического обслуживания. Поэтому перед запланированным обесточиванием следует проверить актуальные сообщения оператора электросетей.