Графік відключення світла в Кропивницькому на 25 жовтня передбачає тимчасове знеструмлення через технічне обслуговування електромереж.

Графік відключення світла в Кропивницькому на 25 жовтня охоплює кілька вулиць і провулків, де електроенергію планують вимкнути з 08:00 до 17:00.

Повідомляє Кіровоградобленерго.

Роботи заплановані на неділю. Мешканцям зазначених будинків варто заздалегідь зарядити телефони та інші пристрої, а також врахувати можливі перебої під час використання електроприладів.

Де не буде електроенергії

За оприлюдненим переліком, технічне обслуговування охопить такі адреси:

Вулиця Івана Сірка: будинки 1, 1/3, 1/4, 1Б, 1В, 2, 2А, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 21, 22, 31, 34, 36, 37.

Вулиця Яворницького: 1, 2А, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 30.

Провулок Експериментальний: 1, 4А, 8.

Вулиця Героїв Маріуполя: 87в, 102, 102в, 106, 106ж, 106-и, 106д, 106е, 106к, 106л, 108а, 123-а, 125, 125б, 127а, 156.

У таблиці також окремо зазначено провулок Експериментальний, будинки 1 та 8. Ці адреси повторюються в початковому переліку.

Коли відновлять електропостачання

Графік відключення світла в Кропивницькому на 25 жовтня передбачає завершення технічних робіт о 17:00. Якщо обслуговування відбудеться за планом, електропостачання мають відновити після закінчення робіт.

Мешканцям варто врахувати можливе знеструмлення під час планування домашніх справ. За потреби краще заздалегідь зарядити павербанки, ноутбуки та інші пристрої, якими користуються протягом дня.

Графік відключення світла в Кропивницькому на 25 жовтня може змінитися залежно від перебігу технічного обслуговування. Тому перед запланованим знеструмленням варто перевірити актуальні повідомлення оператора електромереж.