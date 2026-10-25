Графики отключения света в Днепропетровской области на неделю с 26 октября по 1 ноября охватывают ряд населённых пунктов, где запланированы работы на электросетях.

Графики отключения света в Днепропетровской области на неделю с 26 октября по 1 ноября следует проверить жителям Днепра, Желтых Вод, Вольногорска, Кривого Рога и окрестных сел.

ЧАО «ПЭЭМ «ЦЭК» сообщило о временных ограничениях электроснабжения с 26 по 30 октября. Продолжительность работ будет зависеть от конкретного адреса.

Где не будет электричества 26 октября

В Днепровском районе с 08:00 до 18:00 специалисты будут работать в Обуховке на улицах Грибовой, 82 и Рыбальской — по номерам 54А, 58А, 63, 67, 71–77, 81–89, 95, 97, 99, 70.

В Кривом Роге с 07:30 до 18:00 ограничения будут касаться улиц Василия Биднова, Левицкого, Мирослава Андрущука, Олега Рычкова, Сергея Заики и Федора Дацка.

В селе Свободное работы продлятся с 08:00 до 18:00 на улицах Дружбы, Независимости, Шевченко и в переулке Дружбы. В Радушном в список попала улица Больничная, 20.

Какие адреса попали в список 27 октября

В Днепре с 08:00 до 18:00 плановые работы охватят улицы Вроцлавскую, Экскаваторную, Звенигородскую, Казака Мамая, Машиностроительную, Моршинскую, Пасечную, Подольскую, Пресовую, Старобельскую, Тракторную, Уманскую и Федора Панка. Также в списке есть отдельные дома на переулках Новомиргородском и Прессовом и проезде Александра Гальченко. На улице Независимости работы запланированы с 09:00 до 17:00.

В Желтых Водах ограничения с 07:30 до 18:00 коснутся улиц Баластной, Богдана Ступки, Владимира Великого, Львовской, Осенней, Подгорной, Севастопольской и других. Работы также запланированы в Миролюбовке и Полтаво-Боголюбовке.

В Криворожском районе обесточивание предусмотрено в селе Широком, микрорайоне Восточном, Широкой Даче и Надеждовке. В селе Днепровском Каменского района 27 октября работы продлятся с 09:00 до 17:00.

Что изменится 28–30 октября

В Днепре 28 октября с 08:00 до 18:00 работы запланированы на улице Инженерной, 11 и парных номерах улицы Казака Мамая от 4 до 10. В Желтых Водах с 07:30 до 18:00 ограничения будут касаться улиц Героев Чернобыля.

В Вольногорске с 26 по 30 октября с 08:00 до 18:00 работы охватят отдельные дома на улицах Защитников Украины, Садовой и Центральной. В селе Днепровском Каменского района на этот период запланированы работы по улице Спортивной.

Графики отключения света в Днепропетровской области на неделю с 26 октября по 1 ноября следует сверять с сообщениями оператора. Перед началом работ следует проверить свой адрес и учесть указанное время возможных ограничений.