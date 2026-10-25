Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на тиждень з 26 жовтня по 1 листопада охоплюють низку населених пунктів, де заплановані роботи на електромережах.

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на тиждень з 26 жовтня по 1 листопада варто перевірити жителям Дніпра, Жовтих Вод, Вільногірська, Кривого Рогу та навколишніх сіл.

ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» повідомило про тимчасові обмеження електропостачання з 26 до 30 жовтня. Тривалість робіт залежатиме від конкретної адреси.

Де не буде електрики 26 жовтня

У Дніпровському районі з 08:00 до 18:00 фахівці працюватимуть в Обухівці на вулицях Грибовій, 82, та Рибальській — за номерами 54А, 58А, 63, 67, 71–77, 81–89, 95, 97, 99, 103, 107 і 107А.

У Кривому Розі з 07:30 до 18:00 обмеження стосуватимуться вулиць Василя Біднова, Левицького, Мирослава Андрущука, Олега Ричкова, Сергія Заїки та Федора Дацка.

У селі Вільне роботи триватимуть з 08:00 до 18:00 на вулицях Дружби, Незалежності, Шевченка та в провулку Дружби. У Радушному до переліку потрапила вулиця Лікарняна, 20.

Які адреси потрапили до списку 27 жовтня

У Дніпрі з 08:00 до 18:00 планові роботи охоплять вулиці Вроцлавську, Екскаваторну, Звенигородську, Козака Мамая, Машинобудівну, Моршинську, Пасічну, Подільську, Пресову, Старобєльську, Тракторну, Уманську та Федора Панка. Також у переліку є окремі будинки на провулках Новомиргородському й Пресовому та проїзді Олександра Гальченка. На вулиці Незалежності роботи заплановані з 09:00 до 17:00.

У Жовтих Водах обмеження з 07:30 до 18:00 торкнуться вулиць Баластної, Богдана Ступки, Володимира Великого, Львівської, Осінньої, Підгірної, Севастопольської та інших. Роботи також заплановані в Миролюбівці й Полтаво-Боголюбівці.

У Криворізькому районі знеструмлення передбачені в селі Широкому, мікрорайоні Східному, Широкій Дачі та Надеждівці. У селі Дніпровському Кам’янського району 27 жовтня роботи триватимуть з 09:00 до 17:00.

Що зміниться 28–30 жовтня

У Дніпрі 28 жовтня з 08:00 до 18:00 роботи заплановані на вулиці Інженерній, 11, та парних номерах вулиці Козака Мамая від 4 до 10. У Жовтих Водах з 07:30 до 18:00 обмеження стосуватимуться вулиць Героїв Чорнобиля й Заводської.

У Вільногірську з 26 до 30 жовтня з 08:00 до 18:00 роботи охоплять окремі будинки на вулицях Захисників України, Садовій і Центральній. У селі Дніпровському Кам’янського району на цей період заплановані роботи на вулиці Спортивній.

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на тиждень з 26 жовтня по 1 листопада слід звіряти з повідомленнями оператора. Перед початком робіт варто перевірити свою адресу та врахувати зазначений час можливих обмежень.