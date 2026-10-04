Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на тиждень 5 по 11 жовтня стосуються Дніпра та кількох населених пунктів регіону.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на тиждень 5 по 11 жовтня оприлюднила енергетична компанія ЦЕК.

Йдеться про планові роботи, через які електроенергію тимчасово вимикатимуть за окремими адресами. Час проведення робіт залежатиме від населеного пункту.

У Дніпрі 5 та 6 жовтня електроенергії не буде з 08:00 до 18:00 на окремих ділянках вулиць Академіка Янгеля, Алана Шепарда, Берестейської, Енергетичної, Литовської, Макарова, Незалежності, Промислової, Фабрично-заводської, Інженерної, Квартальної, Солідарної, Левка Мацієвича, Пирогова, Робочої та Криворізької.

7 жовтня обмеження заплановані на вулицях Академіка Янгеля, Софіївській, Алана Шепарда, Будівельників, Фабрично-заводській, Ігоря Ветрогонова, Моцарта, Олександри Риндовської, Самотканській, Сурській та Фредеріка Шопена. 8 жовтня роботи стосуватимуться вулиць Данила Нечая та Новокримської.

У Павлограді 5 жовтня світло планують відключати з 08:00 до 18:00 на Богдана Ступки, Братській, Заводській, Кільцевій, Лебединській, Лінійній та Ягідній. 6 жовтня до переліку потрапила Промислова, а 7 жовтня — Преображенська.

У Жовтих Водах 5 жовтня роботи триватимуть із 07:30 до 18:00. Обмеження охоплять низку вулиць, провулків та площі Миру. 6 жовтня перелік включає бульвар Свободи, Героїв Чорнобиля, Івана Богуна та Козацької Слави. 7 жовтня — Березневу, Олеся Гончара, Вокзальний, Єдності, Райдужний, Східний та Херсонеський.

Також планові роботи заплановані в Обухівці, Самарі, Вільногірську та населених пунктах районів області.

У Вільногірську 6 жовтня електроенергію відключатимуть із 08:00 до 17:30. 7 жовтня роботи триватимуть на окремій ділянці вулиці Юрія Устенка.

У Криворізькому районі 5–8 жовтня обмеження торкнуться Кривого Рогу, Надіївки, Надеждівки та Новомайського. У Кривому Розі частина робіт запланована з 07:30 до 18:00.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на тиждень 5 по 11 жовтня можуть змінюватися залежно від перебігу робіт. Перед виходом із дому мешканцям варто перевірити актуальну інформацію за своєю адресою.



Раніше Politeka повідомляла, відключення світла у Дніпропетровській області на тиждень з 21 по 27 вересня: енергетики опублікували нові графіки.